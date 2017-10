USA saadab kummaliste rünnakute järel välja 15 Kuuba diplomaati

«See otsus langetati Kuuba suutmatuse tõttu rakendada kohaseid samme meie diplomaatide kaitsmiseks vastavalt oma kohustustele Viini konventsiooni alusel, ütles USA välisminister Rex Tillerson avalduses. «See korraldus tagab võrdsuse meie (kahe riigi) diplomaatilises tegevuses.»

Riigist välja saadetavad diplomaadid valib USA ja neile antakse lahkumiseks aega nädal, teatas üks Ühendriikide ametnik.

Kuuba valitsus veel avaldusele vastanud pole, kuid on varem eitanud, et on seotud USA diplomaatide ja nende perede vastu korraldatud rünnakutega.

Teated saatkonna töötajate haigestumistest hakkasid saabuma eelmisel aastal. Meditsiiniliselt on kinnitust leidnud 21 USA diplomaadi ja nende pereliikmete terviseprobleemid, muu hulgas kuulmise kadu, iiveldus, peavalud ja keskendumisprobleemid.

Helirünnakud on mõjutanud ka vähemalt viite Kanada diplomaati ja nende perekondi. Kanada võimud on öelnud,, et Kuuba ametnikke rünnakus ei kahtlustata.

USA ja Kuuba taasavasid pärast poole sajandi pikkust pausi vastastikku saatkonnad 2015. aastal.