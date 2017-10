Prantsuse parlamendi alamkoda andis heakskiidu terroritõrjeseadusele

Seadust toetas esimesel lugemisel 415 saadikut, vastu hääletas 127 ja 19 jättis hääletamata.

Vasakpoolsed ja inimõigusorganisatsioonid on seadust kritiseerinud muu hulgas seoses sellega, et see piirab kodanikuõigusi. Muu hulgas võimaldab see määrata inimesed koduaresti ilma kohtuniku loata. Seadus ei anna siiski politseile õigust ilma loata läbiotsimiste korraldamiseks, kuigi eriolukorra ajal oli see võimalik.

Prantsuse politsei avastas alles nädalavahetusel Pariisi ühe kõige kallima linnaosa elumajast isevalmistatud lõhkekeha, vahejuhtumiga seoses on vahistatud viis inimest, kellest üks oli terroriseire nimekirjas.

Siseminister Gerard Collomb on nimetanud uut seadust «püsivaks vastuseks püsivale ohule».