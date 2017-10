Puerto Rico orkaaniohvrite arv kasvas 34-ni

Varem oli teada 16 inimese hukkumine.

Rossello sõnul tekitas torm saarel hinnanguliselt umbes 90 miljardi USA dollari eest ainelist kahju.

USA president Donald Trump saabus teisipäeval orkaanist laastatud Puerto Ricosse. Trump soovis Puerto Ricot külastades näidata, et valitsus juhib kindlalt pääste- ja ülesehitustöid ning et 3,4 miljonit USA kodanikku ei ole unustatud.

Trump ja esileedi Melania Trump saabusid lennukiga San Juani lähedal asuvasse Munizi õhuväebaasi. Trump avaldas tunnustust nii sõjaväelaste kui tsiviilisikute vaprusele ning ütles, et armastab Puerto Ricot. Ligi kaks nädalat pärast orkaani Maria purustustööd napib Puerto Ricos endiselt toitu, suur osa saarest on endiselt elektri ja puhta joogiveeta.

Osa Puerto Rico kohalikest võimudest ja elanikest on väljendanud pettumust, et USA keskvalitsus ei ole piisavalt kiiresti saart aidanud. Nördimust on äratanud ka Trumpi kommentaarid, milles ta on kriitikuid rünnanud.

Trumpi hinnangul on Puerto Rico pealinna San Juani meer Carmen Yulin Cruz väga vilets juht, kes pole suutnud alluvaid tegutsema suunata pärast orkaani põhjustatud laialdast kahju.

"Nad tahavad, et kõik tehtaks nende eest ära, kuigi see peaks olema kogukonna oma pingutus," kirjutas Trump eelmisel nädalal Twitteris.