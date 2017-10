Video: Trump häbistas Puerto Rico katastroofiohvreid

Eile seisis president Trumpil ees suur ülesanne näidata oma juhivõimeid ja kinnitada orkaan Marinast räsitud puertoriikolastele, et USA valitsus teeb kõik oma kodanike aitamiseks.

Selle ülesandega kukkus ta märkimisväärselt läbi.

Esiteks jäi tema sõnadest mulje, et orkaan Marina hävitustöö ei ole suuremat sorti katastroof, kuna selles ei hukkunud nii palju inimesi, kui näiteks 2005. aastal USA Mehhiko lahe piirkonda tabanud Katrinas.

«Mis teie hukkunute arv hetkel on? 17? 16 inimest kinnitatud, 16 inimest tuhandete vastu,» sõnas Trump Puerto Ricos. «Kuusteist sõna otseses mõttes tuhandete vastu. Te võite väga uhked olla. Kõik ümber selle laua ja kõik, kes vaatavad, võivad väga uhked olla selle üle, mis Puerto Ricos aset leidis.»

Suur osa Puerto Ricost on hävitatud, saarel ei ole korralikku elektri- ega veeühendust ning napib toitu ja meditsiinitarbeid. Taolises olukorras on kaheldav öelda, et elanikud peaksid uhkust tundma.

Kuid Trump jätkas: «See on tore reis. Teie ilm on võrreldamatu, kuid aeg-ajalt saate te [orkaaniga] pihta. Ja siis on see ikka tõsine.»

Lisaks üritas riigipea teha nalja päästetööde kulukuse üle: «Te olete meie eelarve pisut tasakaalust välja löönud. Me oleme Puerto Ricole palju raha kulutanud.»

Tõsi on see, et vajalikud esmatarbed, millest sõltus paljude elanike elu, ei jõudnud saarele õigeaegselt. Trump vabandas end sellega, et «saar asub kaugel keset suurt ookeani».

Lisaks käitus president nagu hot-dogi müüja jalgpallimängul ja asus katastroofiohvritele esmatarbeid loopima.

Eile õhtul teatas kuberner Ricardo Rossello, et Puerto Ricot laastanud orkaan Maria nõudis 34 inimelu. Varem oli teateid 16 hukkunust.