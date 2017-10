Video: Islamiriik näitas vangistatud Vene sõdureid

Sõdurite elusolemist tõestava video avaldas IS-i nn uudisteagentuur Amaq krüpteeritud Telegrami sõnumirakenduse ja sotsiaalmeediakanalite kaudu.

Salvestuselt on näha kaht vigastatud ja räpaseid halle ürpe kandvat meest, kellest ühel on näha ka käeraudasid.

Kaadris paremal pool istuv mees tutvustab ennast ja oma kaasvõitlejat, öeldes, et nad on osa Dier ez-Zuri linna all kinni peetud Vene üksusest.

Algselt väitis äärmusrühmitus eile, et võttis Süüria valitsusvägede ja liitlaste rünnakut tagasi lüües kinni kaks Vene sõdurit.

Lääne-Süürias asuva Vene Khmeimimi õhuväebaasi esindaja eitas sõdurite vangi langemist. «Kõik Süüria Araabia Vabariigi territooriumil viibivad Vene relvajõudude sõdurid on heas seisukorras ja tegelevad ettenähtud ülesannetega,» sõnas kõneisik.