Video: Las Vegase tulistaja paigaldas hotelli piilukaamerad

Pühapäeval toimunud massitulistamise iga detail paistab olevat hoolikalt läbi mõeldud. Hotellitoa valik täpselt Las Vegase tuiksoonel, üle tänava toimuvast 22 000 külastajaga muusikafestivalist, modifitseeritud relvad ja tuhanded padrunid ning autosse peidetud lõhkeaine.

«Ma olen üsna kindel, et ta hindas kõike, mida tegi ja see on murettekitav,» sõnas Clarki maakonna šerif Joseph Lombardo.

Viimaste avastuste kohaselt oli 64-aastane Paddock paigaldanud ka oma hotellisviiti ja koridori videokaamerad, mida Lombardo sõnul kasutati lähenevatel inimestel silma peal hoidmiseks. Üks kaamera oli paigaldatud ka hotellitoa uksesilma.

Võimud avaldasid ka esimese politsei kehakaamera salvestise operatsioonist tulistaja tabamiseks. Videos võib olla häirivaid kaadreid.

Samuti avaldati esimesed ülesvõtted Paddocki hotellitoa sisemusest. Ühel fotol on näha optilise sihikuga tulirelva.

Las Vegas shooting: Video shows inside Stephen Paddock's hotel room https://t.co/5ikL8h3wgf pic.twitter.com/IYpTXhfbH0 — CBS News (@CBSNews) October 4, 2017

Alkoholi, tubaka, tulirelvade ja lõhkeainete büroo sõnul oli Paddock modifitseerinud 12 vintpüssi legaalse seadeldisega, mis võimaldab suurendada relva tulistamiskiirust, andes tavarelvale automaatrelvaga ligilähedaselt võrdse võimekuse.

Seni ei oska keegi öelda, miks 64-aastane pensionile läinud raamatupidaja ja hasartmängija muutus kõige vägivaldsemaks massitulistajaks USA lähiajaloos.

«See isik võis meile teadmatult radikaliseeruda ja me tahame selle allika selgeks teha,» sõnas Lombardo.

Paddocki valdusest leiti viimastel andmetel kokku 47 tulirelva, suures koguses lõhkeainet, tuhandeid padruneid ja elektroonilisi seadmeid, mille kasutusvaldkonda šeriff esialgu avaldama ei soostunud.

Tulirelvad oli Paddock ostnud Navada, Utah, California ja Texase osariikidest.

Politsei sõnul kestis Paddocki tuli Route 91 Harvest muusikafestivali publiku pihta kuni 11 minutit.

Uurijad usuvad, et Paddock tegutses üksi.