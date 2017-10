Politico pakub Toomas Hendrik Ilvest Kataloonia tüli vahendajaks

Pikk nimekiri

Väljaanne nentis, et Madrid on keeldunud Kataloonia iseseisvusmeelse presidendi Carles Puigdemonti üleskutsest kaasata küsimust lahendama rahvusvaheline vahendaja, kuid märkis samas, et vahendaja võiks aidata patiseisu lahti harutada.

«Mõlemad pooled on kokkupõrkekursil Euroopa Liidu liidritega ja teised nõuavad dialoogi. Hispaania Euroopa asjade minister Jorge Toledo ütles Playbookile teisipäeval, et Madrid välistab kolmanda osapoole kaasamise vahendajana. Kui olukord pingestub, võib ELi jaoks vahendamise taganttõukamine kujuneda siiski vajalikuks: kui vastasseis jätkub on kaalul selle (ELi - toim) usaldusväärsus õigusriigi ja põhiõiguste kaitsjana,» kirjutasid Ryan Heath ja Harry Cooper hommikuses Politico ülevaates.

Väljaanne viitas Kataloonia valitsuse esindajale Brüsselis Amadeu Altafajle, kes ütles Playbookile, et nad on saanud mitu pakkumist võimalikelt vahendajatelt, kuid Altafaj ei täpsustanud kellelt.

«Ennekõike peab vahendaja olema nii neutraalne läbirääkija kui ka müügiinimene, tõenäoliselt väikeriigist,» kirjutas Politco ja tõi välja nimekirja võimalikest vahendajatest, kelle seas on ka Ilves.

Tavalised kahtlusalused: Ilves, Bildt ja Blair

Eesti endist presidenti, Rootsi endist peaministrit Carl Bildti ja Briti endist valitsusjuhti Tony Blairi nimetati «tavalisteks kahtlusalusteks», kellel on tugevused ja puudused, täpsustamata, mis need on.

Carl Bildt. Foto: Luca Bruno/AP/Scanpix

Tony Blair. Foto: TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

Kogemustest ei piisa

Lisaks mainiti veel Briti ekspeaministrit David Cameroni, kelle puhul viidati Brexiti draamale ja öeldi, et kuigi kogemustepagas on tähtis, siis ainuüksi sellest ei piisa.

Võimalikuks peetakse, et Cameron võiks olla vahendajaks koos kellegi teise, näiteks Euroopa Parlamendi sakslasest endise presidendi Martin Schulzi või mõne USA poliitikuga.

David Cameron (vasakul) ja Martin Schulz. Foto: EMMANUEL DUNAND/AFP/SCANPIX

Seejärel viidati Põhja-Iiri konflikti lahendanud 1998. aasta nn suure reede lepingu ühele võtmeisikule, ameerika diplomaadile George Mitchellile. Samuti mainiti võimalike vahendajatena Iiri Vabariigi endiseid valitsusjuhte Brian Cowenit ja Enda Kennyt.

George Mitchell. Foto: Drew Angerer/The New York Times)/SCANPIX

Tugevate ekspertidena toodi välja ÜRO peasekretäri nõustav Rahvusvahelise Kriisigrupi (ICG) prantslasest juht Jean-Marie Guéhenno ja Nobeli rahupreemia laureaadist Kolumbia president Juan Manuel Santos.

Juan Manuel Santos. Foto: Jaime Saldarriaga/REUTERS/SCANPIX

Veel mainitakse Norra välisministrit Børge Brendet, Taani ekspeaministrit Helle Thorning-Schmidti, Euroopa Liidu kõrget välispoliitika esindajat itaallannat Federica Mogherinit, tema briti parunessist eelkäijat Catherine Ashtonit ja Ülemkogu eelmist presidenti belglast Herman van Rompuyd.

Federica Mogherini. Foto: Ints Kalnins/REUTERS/SCANPIX

Vahendajad ookeani taga

Võimalike vahendajatena Ameerika Ühendriikidest toodi nimeliselt välja ekspresident Barack Obama, endine asepresident Joe Biden ning eksvälisministrid John Kerry, Condoleezza Rice ja Hillary Clinton.

Barack Obama ja Hillary Clinton. Foto: Scanpix

Postitused Twitteris

Aktiivse mikroblogivõrgustiku Twitter kasutajana pole Ilves Kataloonia teemadel seoses pühapäevase hääletusega ise sõna võtnud, kuid on jaganud teiste kasutajate säutse. Enamasti puudutavad need Vene propagandategevust seoses hääletusega, kuid ka pühapäevasel hääletuspäeval aset leidnud kokkupõrkeid korrakaitsjatega.

Järgnevalt üks näide, kus Ilves jagas Vene meediat analüüsiva Julia Davise Twitteri postitust, kus Kataloonia hääletust kajastanud Vene riigitelevisiooni saatejuht soovitab hääletada iseseisvuse poolt.