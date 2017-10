PERSOON. Katalaanide vabastaja külvab segadust

Puigdemonti ees seisis ülesanne leida uus koht, kus hääletada, võimude silma alt ära. Et jälitavatest helikopteritest lahti saada, peatus ta silla all, vahetas autosid ja sõitis rahulikult edasi. Vähemalt nii räägivad asjasse pühendatud isikud.

Mingi ime läbi suutis Puigdemonti valitsus hoida hääletuspäeval Hispaania politsei survele vaatamata enamiku valimisjaoskondadest avatuna, et kaks miljonit tänulikku katalaani saaksid anda oma hääle iseseisvuse kasuks.

Iseseisvuse väljakuulutamine on päevade küsimus, teatas võidukas Kataloonia president teisipäeval. 2016. aasta alguses presidendivannet andes ei olnud ehk palju neid, kes oleks julgenud panustada kohaliku tasandi poliitiku lubadusele Kataloonia Hispaania koosseisust välja viia.

Puigdemonti ja teiste katalaanide iseseisvuse ärgitajate ees seisab aga hulk ebamugavaid fakte – möödunud pühapäeval korraldatud referendum ei ole seaduslik ja isegi kui Hispaania valitsus oleks selleks loa andnud, ei toetanud eraldumist piisavalt suur hulk hääleõiguslikest kodanikest. Samuti ei leia ettevõtmine välisriikide ja -institutsioonide toetust.

Puigdemonti isepäisusest kõneleb seegi, et temast sai 2016. aasta 11. jaanuaril ametivannet andes esimene Kataloonia president, kes keeldus Hispaania põhiseadusele ja kuningale truudust vandumast. Kuningas Felipe IV omakorda ei pidanud vajalikuks värsket Kataloonia presidenti õnnitleda.

Tegelikult ei olnud Puigdemont sugugi katalaanide esimene valik – kompromissina pakuti ta välja viimasel minutil, et lõpetada kolm kuud kestnud poliitiline patiseis ja tagada kohaliku valitsuse stabiilsus.

Kriitikud on tembeldanud teda iseseisvusmeelsete käpiknukuks ja asepresident Oriol Junquerase käsutäitjaks.

Tegelikult on Puigdemonti puhul tegu tulihingelise Kataloonia rahvuslasega, kes rääkis iseseisvast Katalooniast juba 1980. aastatel. Seda, et tal on tõsi taga, demonstreeris Puigdemont ka viie valitsuskabineti liikme vallandmisega, kes tema iseseisvusplaanide suhtes kahtlust väljendasid.

Uljastel sammudel võivad olla aga tõsised tagajärjed – Hispaania valitsus on ähvardanud iseseisvusreferendumiga seotud katalaani poliitikud tagasi seaduse käpa alla painutada ja Puigdemonti võib ähvardada sama saatus, mis eelmist Kataloonia presidenti Artur Masi, keda trahviti 2014. aastal mittesiduva rahvahääletuse korraldamise eest 36 500 euroga ja tal keelati töötada avalikes ametites.

«Miski, mida nad minuga teha saavad, ei suuda mind loobuma sundida,» teatas Puigdemont, lisades, et on valmis minema vangi, kui see annaks katalaanidele õiguse oma tuleviku üle otsustada.

Puigdemonti poliitiline tähelend on olnud märkimisväärselt lühike. Alles 2007. aastal sai ta Girona linnanõukogu opositsiooniliikmeks, neli aastat hiljem juba Girona linnapeaks.

Arvamused tema meeriaastate kohta on seinast seina: kriitikute sõnul veetis ta liiga palju aega eemal Barcelonas, poolehoidjad aga kiidavad tema lobitööd «Troonide mängu» filmimise Gironasse toomiseks. Samuti leidis ta rahastuse kunstikriitik Rafael Santose Torroella kollektsiooni arhiveerimiseks, kuhu muuhulgas kuuluvad ka kohalike kuulsuste Joan Miró ja Pablo Picasso tööd.

Poliitiliselt seisab Puigdemont tsentri ja sotsiaaldemokraatliku maailmavaate vahel, paljuski mängib selles ilmselt rolli tema lapsepõlv Gironast umbes 15 kilomeetrit läänes asuvas väikeses mägises Ameri asulas, mis on peamiselt tuntud oma tekstiilitööstuse poolest. Puigdemonti perele kuulub seal ka juba 90 aastat tegutsenud kuulus pagariäri.