Galerii: Üle poole Birma rohingjadest on riigist lahkunud

Bangladeshi jõudnud rohingjade sõnul on selle taga asjaolu, et Birma sõjavägi asunud nende külasid veelgi jõulisemalt «puhastama,» eesmärgiga ärgitada veel riiki jäänuid samuti lahkuma, sest üle poole Birma Arakani osariigis elanud rohingjadest on seda aga juba teinud.

Esmaspäeval Bangladeshi jõudnud Rashida Begum ütles AFP-le, et Birma kohalikud ametivõimud kinnitasid neile nädalaid, et nad ei pea kartma, kui nad seal edasi elavad.

«(Aga siis) tuli sõjavägi, kes käis ukselt uksele ja käskis meil lahkuda,» rääkis ta möödunud nädala reedel Maungdaw külas toimunust.

«Nad ütlesid, et nad ei tee meile midagi, aga lõpuks ajasid nad meid ikkagi välja ja panid meie majad põlema.»

Alates vägivalla puhkemisest Birma Arakani osariigis 2016. aasta oktoobris on Bangladeshi põgenenud ligi 600 000 rohingjat, neist umbes 507 000 on saabunud viimase viie nädala jooksul. Bangladeshis on aga veel umbes 300 000 rohingjat, kes põgenesid varasemate vägivallalainete eest, teiste seas kümned tuhanded, kes saabusid riiki 1990. aastatel.

Birma valitsuse ministri Kyaw Tint Swe esmaspäevasel kohtumisel Bangladeshi välisministri Mahmood Aliga ütles Kyaw, et Birma on valmis rohingjad tagasi võtma. Kohtumisel osalenud kõrge Bangladeshi ametiisik täpsustas eile, et Birma võtab vastu vaid need rohingjad, kes on riigist põgenenud viimase aasta jooksul.

Teated rohingjade väljarände intensiivistumisest on aga seadnud antud lubaduste tõsiseltvõetavuse kahtluse alla.