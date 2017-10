Video: Segaduses May: vembumees ulatas peaministrile kõne ajal lahkumisavalduse

Briti koomik Simon Brodkin sai täna hakkama kõrgema kategooria vembuga, ajades hetkeks segadusse tooride ees kõnet pidava May.

Ennast fotograafina esitlenud Brodkin sai tänu sellele koha otse May kõnepuldi ees.

Kui aga peaminister rääkima hakkas pani ta kaamera käest ja andis Mayle P45-nimelise dokumendi, mille viimane ka vastu võttis.

P45 on üldnimetus töölepingu lõpetamise avaldusele Suurbritannias, mille iga vallandatud britt enne töökohalt lahkumist täitma peab.

Brodkin täpsustas Twitteris, et andis P45 Mayle briti välisminister Boris Johnsoni nimel, kelle viimased kommentaarid peaministri Brexiti strateegia osas andsid alust arvata, et minister ihaldab valitsusjuhi kohta.

Kõnet kuulanud inimesed karjusid talle seepeale «Välja, välja, välja!» ning vembumees toimetati kiirelt saalist minema. Hiljem kinnitasid tooride esindajad, et Brodkin on võetud politsei poolt vahi alla.

FOTO: NO ARCHIVES / STRINGER/REUTERS/Scanpix

Dokumendist tehtud lähifotolt on näha, et väli, kus palutakse lahti kirjutada töölepingu lõpetamise põhjus on kirjutatud: «Ei ole tugev ega ka stabiilne. Oleme natuke mures.»