May püüdis dramaatilise kõnega Johnsoni väljaütlemisi siluda

Konservatiivide (tooride) konverentsil Manchesteris tekkis Mayl aga raskusi kõne ettekandmisega, selle lõpuks polnud tal enam häält ning ta juttu katkestasid pidevad köhahood.

Peale selle, et peaminister oli külmetunud, külvas segadust ka lavale jooksnud vembumees Lee Nelson, kes ulatas Mayle Johnsoni võltslahkumisavalduse. Kirsina tordi peal kukkus kõne ajal tooride seinale kinnitatud loosungilt täht alla.

Johnsoni võltsteade:

The prankster’s P45, found by May’s lectern pic.twitter.com/RNVcqY9jXj — Robert Peston (@Peston) October 4, 2017

Enne kõnet pöördusid The Guardiani andmetel peaministri poole nii avalikult kui eraviisiliselt mitmed tooridest parlamendiliikmed, et väljendada pahameelt Johnsoni sõnavõttude üle.

Johnson on rahvusvaheliste uudistekanalite esikülgi viimastel päevadel korduvalt illustreerinud. Ta on muuhulgas rääkinud tooride sisepingetest ja välja öelnud oma nõudmised Brexitile (mis ei kattu valitsuse omadega).

Teisipäevases kõnes Manchesteris kaitses Johnson aga Mayd ja kiitis tema tööd, öeldes, et May viib Suurbritanniat edasi eduka Brexiti poole. Osa konservatiive kartsid The Independenti teatel hoopis seda, et Johnson teatab survestamise tõttu dramaatiliselt, et astub tagasi, ja teeb endast sellega Brexiti märtri.

Peaministri kõnet katkestasid pidevad köhahood. Foto: Rui Vieira / AP / Scanpix

Rahu ei jätkunud aga kauaks ja May pidi eile siluma asuma ka Johnsoni teisipäevaõhtuse hilisema vastuolulise avalduse järelkajasid. Avalduses märkis Johnson, et Liibüa linnast Sirtest võiks saada järgmine Dubai, kui nad vaid surnukehad ära koristaksid.

Kui Johnson kõnes Sirtet – linna, kus tapeti ka Muammar Gaddafi – puudutas, kostis publiku hulgast piinlikku naeru ja ohkeid. «Tean rühma Briti ärimehi – suurepäraseid inimesi, kes tahavad rannikuäärsesse Sirtesse investeerida. Mõned teist peaksid teadma, et Gaddafi saadi selle lähedal kätte ja hukati.»

Ta jätkas: «Neil on hiilgav idee muuta Sirte kohalike abiga järgmiseks Dubaiks.»

Boris Johnson Foto: PHIL NOBLE / REUTERS / Scanpix

«Ainus, mis neil teha tuleb, on surnukehad ära koristada ja ärimehed on kohal,» märkis Briti välisminister.

May poole on The Guardiani teatel pöördunud vähemalt 12 parlamendiliiget (enam kui pool tooridest parlamendis), kellele ei meeldi, et erakonna iga-aastase konverentsi peateemaks saab välisministri tõttu usaldusküsimus.

«Mitmed inimesed on väga pettunud, kaasa arvatud mina,» ütles üks tooride meeskonna juhtivliige The Guardianile. Tema arvates oleks Johnson pidanud oma vaateid jagama kolleegidega, mitte neid ajaleheveergudel avaldama.

Avalikult on Johnsonit teiste hulgas kritiseerinud ka tervishoiuminister Jeremy Hunt ja siseminister Amber Rudd. Rahandusminister Philip Hammond ütles meediale selle nädala alguses, et keegi pole vallandamisele immuunne ja tunnistas, et Johnsoni vahelesegamised võivad brittide kaalu Brexiti läbirääkimistel nõrgestada.

Konservatiivist parlamendiliige Heidi Allen oli esimene, kes võttis pärast Johnsoni kõnet avalikult sõna ja nõudis, et Johnson vallandataks. «On täiesti vastuvõetamatu, et ükskõik kes, aga eriti välisminister midagi sellist ütleb,» seisis Alleni avalduses.