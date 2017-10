AfDst väljaastunud Petry võib lõpetada trellide taga

Endist parteijuhti ootab kuuest kuust kuni viie aasta pikkuna vanglakaristus, kui ta mõistetakse süüdi 2015. aastal Saksimaa parlamendis vande all valetamises.

Päev pärast valimist teatas Petry aga, et ei liitu parlamendis AfD fraktsiooniga ning lahkus seepeale ka erakonnast, tuues põhjuseks radikaliseerumise ja terava sisevõitluse.

Dresdeni prokuratuur kahtlustab Petryt 2015. aasta novembris liidumaa parlamendikomisjonis vande all valetunnistuse andmises.

Komisjon arutas AfD kommet nõuda oma kandidaatidelt erakonnale laenu andmist, mis muudetakse annetuseks, kui kandidaat parlamenti saab.

Petry ütles tunnistuses, et võitja kandidaat võib ka raha tagasi küsida, prokuröride väitel on see avaldus aga vastuolus lepinguga, mille AfD kandidaadiga sõlmib.

Täna lahkus AfD parlamendifraktsioonist veel üks rahvaesindaja - Mario Mieruch, kellele teevad muret paremäärmuslikud suundumused erakonnas. Mieruch ei täpsustanud, kas ta liitub parlamendis Petryga.

AfD kogus 24. septembri valimistel 13 protsenti häältest ja sai Teise maailmasõjajärgse aja esimese paremäärmusliku parteina parlamenti.