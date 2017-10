Vastastikused süüdistused ei vaibu

Enne peab aga seisukoha võtma Kataloonia kohalik parlament, kus on enamuses iseseisvust pooldavad jõud. Puigdemonti juhitava valitsuse esindaja Jordi Turull ütles uudisteagentuuri AFP vahendusel teleintervjuus, et häälte lugemisega hakatakse ühele poole saama, misjärel esitatakse tulemused Kataloonia parlamendile, kes hääletab seejärel iseseisvuse väljakuulutamise üle. Ühe Kataloonia rahvasaadiku sõnul toimub hääletus esmaspäeval.

Hääletuse ebaseaduslikuks kuulutanud Hispaania keskvalitsus on lubanud Kataloonia eraldumise ära hoida. Üks võimalus selleks on käiku lasta riigi põhiseaduse artikkel 155, mis lubab keskvalitsusel võtta autonoomne piirkond enda otsekontrolli alla, kui viimase võimud käituvad riigi huvide vastaselt. Puigdemont ütles BBC-le, et säärane samm oleks suur viga, mis muudaks kõike.

Hispaania kuningas Felipe VI süüdistas üleeile õhtul tele-eetris üle kantud pöördumises iseseisvusmeelseid Kataloonia liidreid ebalojaalsuses ja ühiskonna lõhestamises. «Nad on püüdnud murda meie riiklikku suveräänsust,» ütles kuningas avalduses.

«Oma otsustega on nad süstemaatiliselt rikkunud reegleid, mis kiideti heaks seaduslikult ja õiguspäraselt, näidates üles vastuvõetamatut ebalojaalsust riigivõimu vastu, mida need võimud Kataloonias esindavad,» ütles monarh, kelle sõnul läheb nende tegevus vastuollu ka demokraatiaga.

Kuningas lisas, et katalaanidel on õigus oma ideid seadusega kooskõlas väljendada. «Need on rasked hetked, kuid me saame neist üle, sest me usume oma riiki ja tunneme uhkust selle üle, kes me oleme,» lisas riigipea, kes aga ei maininud sõnavõtus vajadust dialoogi järele ega rahvusvahelist kriitikat pälvinud korrakaitsjate tegevust.

Turulli sõnul oli kuninga kõne kohutav. «See oli viga, ükskõik kuidas seda vaadata,» ütles ta. «Selle asemel et olukorda rahustada, lisas ta õli tulle.»

Kataloonia kohalike politseijõudude juht Josep Lluís Trapero kutsuti homseks kohtusse prokuratuuri esitatud süüdistuse tõttu, mis puudutab Trapero alluvate tegevust.

Prokuratuuri teatel asusid Mossos d’Esquadra politseinikud 20. septembril tuhandete meeleavaldajate poolele, takistades Barcelonas Hispaania korrakaitsjaid. Viimastele – nagu ka Mossos d’Esquadrale – oli antud käsk takistada ebaseaduslikuks kuulutatud hääletuse läbiviimist, kuid prokuratuuri teatel asusid kohalikud politseijõud Hispaania korrakaitsjaid takistama. Hääletust takistama saadetud korrakaitsjad pidasid sel päeval kinni 14 Kataloonia ametnikku ja konfiskeerisid hääletusega seotud dokumente, muu hulgas hääletussedeleid.

Peale Trapero on homseks kohtusse selgitusi andma kutsutud veel üks Barcelona politseiametnik ja kahe iseseisvusmeelse organisatsiooni liidrid. Süüdimõistmisel ähvadaks neid kuni 15-aastane vangistus.

Pühapäevase hääletustulemuse ebaseaduslikuks kuulutanud Hispaania konservatiivist peaminister Mariano Rajoy jätkas eile vaikimist. Tema juhitav valitsus on jäänud oma seisukoha juurde: mitte alustada Kataloonia iseseisvuslastega läbirääkimisi, välistades ka nende soovi kaasata kõnelustesse rahvusvaheline vahendaja.

Viimast on soovinud ka Puigdemont. Üks Hispaania parlamendisaadikust Puigdemonti erakonnakaaslane ütles Politicole, et tegelikult ei soovi president ühepoolselt iseseisvust välja kuulutada, kuna sellele järgneks kindlasti Hispaania keskvalitsuse sekkumine. Seetõttu otsivat Puigdemont meeleheitlikult võimalusi rahvusvahelise vahendaja kaasamiseks.

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ütles eile Strasbourgis Euroopa Parlamendis, et pooled peavad hakkama omavahel rääkima. Samas ei viidanud ta Euroopa Liidu võimalikule vahendajarollile, öeldes, et lahendus tuleb leida Hispaania põhiseadust arvestades. Ka varem on komisjon kinnitanud, et tegu on Hispaania siseküsimusega.