Süüria idaosas hukkus Vene õhurünnakus 38 põgenevat tsiviilisikut

Keskus ütles, et parvedega üle jõe sõita üritanud hukkunute seas on üheksa last. Nad tahtsid põgeneda piirkonnast, kus Süüria valitsusväed võitlevad Venemaa toel äärmusrühmitusega Islamiriik (IS).

Ohvrite hulgas on ka üks iraagi perekond, ütles vaatluskeskus andmeid täiendades.

Deir Ezzor asub Iraagi piiril ja iraaklased põgenesid sinna nende kodumaal IS-iga peetud lahingute eest.

Deir Ezzori all on kaks IS-ivastast rinnet. Üks jääb Eufratist läände ning seal on pealetungi eesotsas Süüria valitsusväed ja nende liitlane Venemaa.

Teise rinde lahingud käivad jõe idakaldal ning seal võitleb džihadistidega araablaste ja kurdide ühendus Süüria Demokraatlikud Jõud, neid toetab USA.