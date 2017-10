USA presidendi sõnul on Tillersonil tema täielik usaldus

Kui ajakirjanikud küsisid Trumpilt NBC edastatud uudise kohta presidendi ja välisministri lahkhelidest, vastas USA president, et tegu oli libauudistega - see on väljamõeldud lugu.

«Mul on Rexi vastu täielik usaldus,» toonitas Trump.

NBC andmetel nimetanud Tillerson pärast 20. juuli Pentagoni kohtumist Trumpi riikliku julgeoleku meeskonna ja kabinetiametnikega presidenti idioodiks. Uudistekanal tsiteeris oma väite kinnituseks kolme anonüümset allikat.

USA välisministeeriumi eestkõneleja Heather Nauert lükkas juba varem NBC väited tagasi. Nauerti sõnul on Tillerson talle kinnitanud, et pole midagi taolist öelnud ja ta usub teda. Tillerson ütles varem ajakirjanikele, et ei soovi taolisi väiklasi asju kommenteerida.

Tillerson: ma ei ole kaalunud ministrikohalt lahkumist

USA välisminister Rex Tillerson kinnitas kolmapäeval, et ei ole kunagi kaalunud ministriametist lahkumist ja vastupidise väitjad eksivad.

Kinnitus oli vastuseks NBC News teatele, et endine naftafirma Exxon Mobil peadirektor olevat olnud suvel Valge Majaga tekkinud lahkhelide tõttu äärepealt välisministriametist lahkumas. Pinged põhjustas seesama president Donald Trumpi juulikuine poliitikast laetud kõne skautidele, kelle juht Tillerson kunagi oli.