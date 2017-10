Kataloonia liidri sõnul ignoreerib kuningas katalaane

Puigdemonti sõnul oli kuninga kõne äärmiselt pettumustvalmistav.

«Kuningas võttis üle valitsuse seisukohad ja poliitika, mis on Kataloonia osas hukatuslik. Ta ignoreerib tahtlikult miljoneid katalaane ja nende tahet,» sõnas Puigdemont.

Puigdemont mõistis pöördumises ühtlasi hukka keskvalitsuse vägivallakasutamise.

Hispaania kuningas Felipe VI esines teisipäeva õhtul telepöördumisega, milles mõistis hukka Kataloonia liidrite iseseisvuspüüdlused ja nimetas nende käitumist muu hulgas vastutustundetuks. Kuninga hinnangul rikkusid Kataloonia liidrid Hispaania seadusi ja käitusid ebalojaalselt. Riigipea kinnitas, et on pühendunud Hispaania ühtsuse ja põhiseaduse kaitsele ning annab oma toetuse Hispaania keskvalitsuse pürgimustele takistada Kataloonia iseseisvuspüüdlusi.

Üha süvenevale Kataloonia poliitilisele kriisile lahenduse leidmiseks tuleks alustada kõnelusi, ütles Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans kolmapäeval, kuid kaitses Madridi õigust korra tagamiseks «proportsionaalselt» jõudu kasutada.

«On aeg rääkida, leida ummikust väljapääs Hispaania põhiseadusliku korra raames tegutsedes," ütles Timmermans Euroopa Parlamendi erakorralisel debatil.

«Kõik sideliinid peavad olema avatud,» rõhutas ta.

Kataloonia on kutsunud Euroopa Liitu vaidluses vahendajaks, kuid selle näis Timmermans välistavat. "See on Hispaania siseasi, mis tuleb lahendada Hispaania põhiseaduslikust korrast lähtuvalt.»