Kesk-Aafrika Vabariigi relvarühmitused terroriseerivad naisi vägistamisega

HRW värskes raportis dokumenteeriti 305 vägistamise ja seksiorjuse juhtumit, mille ohvriteks on 296 naist ja tüdrukut. Organisatsiooni hinnangul on see vaid murdosa tegelikust seksuaalvägivallast.

Vägivallajuhtumid pärinevad 2013. aasta algusest 2017. aasta keskpaigani ning jätkuvad hoolimata sellest, et nelja aasta eest president François Bozizé kukutamisega vallandunud ulatuslik vägivallalaine on vaibunud.

«Relvarühmitused kasutavad vägivalda jõhkralt ja kalkuleeritult naiste ja tüdrukute terroriseerimiseks,» ütles HRW naiste õiguste uurija Hillary Margolis.

Raportis nimetatakse nimepidi kuut juhtival positsioonil mässulist, kelle kohta on tunnistusi andnud ohvrid. Nad on sooritanud ise seksuaalvägivalla akte või andnud selleks käsu oma võitlejatele.

Seni ei ole neil oma tegude eest mingil moel vastustada tulnud, ütles Margolis.

Aafrika vaeseimate riikide hulka kuuluvas KAV-is vallandus kaos ja sektantlik verevalamine 2013. aasta märtsis, pärast seda, kui islamimässuliste ühendus Séléka kukutas kristlasest presidendi Bozizé.

Vägivalla tõttu põgenes kodudest üle miljoni inimese ja 2,4 miljonit – rohkem kui pool riigi elanikkonnast – vajab kiirkorras toiduabi.

HRW süüdistab seksuaalvägivallas konflikti mõlemat poolt.

«Paiguti moodustasid vägistamised lahutamatu osa relvarünnakutest ja neid kasutati sõjarelvana,» ütleb HRW, kelle hinnangul on dokumenteeritud vägivallajuhtumite puhul tegemist sõjakuritegudega.

HRW sõnul alustab peatselt KAV-is tööd eritribunal, mis hakkab mõistma kohut seksuaalse väärkohtlemise kaasustes.