Orkaaniabi vähendab USA sõjaväe suutlikkust Afganistanist Koreani

Julgeolekukaalutlustel ei soostunud ametnikud avalikustama tulevasi muudatusi üksuste paigutuses, kuid tõid välja ligikaudsed hinnangud, kuidas orkaaniabi vägede tööd mõjutama hakkab.

USA kaitseminister Jamas Mattis rääkis võimalikest muudatustest esimest korda teisipäeval Senati ees, öeldes, et sõjaväelased jäävad Puerto Ricosse nii kauaks kui vaja: «Me oleme valmis sellega, et see hakkab meie vägede paiknemist mõjutama, võibolla isegi järgmisel aastal, kuna me oleme seganud nende ettevalmistusi.»

Mõjud on tunda juba Afganistanis teenivatele üksustele. Seal teenivad sõdurid ei saa naasta enne kui asendusüksused kohale jõuavad. Lisaks võivad mõned üksused olla sunnitud jätma oma varustuse maha, kuniks lennukid selle järele toimetavad.

Samuti võivad muudatused tähendada seda, et väeosad peavad lendama esmalt Euroopasse ja seal ümber istuma, et orkaaniohvritele vajalikku varustust vedavaid lennukeid vabana hoida.

USA laevad Puerto Rico poole liikumas. / JONATHAN DRAKE/REUTERS/SCANPIX.

Ümberkorraldused mõjutavad ka mereväge. Näiteks on amfiibne sõjalaev USS Wasp viibinud alates orkaan Irmast Kariibi merel toimetades Puerto Ricosse vajalikke tarvikuid.

30. augustil Norfolki baasist lahkunud USS Wasp pidi algselt liikuma Sasebo baasi Jaapanis, kus pidi asendama teist amfiibalust USS Bonhomme Richard, mis pidanuks naasma USA-sse põhjalikule hooldusele.

Wasp pidi hakkama majutama ka mereväe F-35 lennukeid, et tugevdada õhukaitset Korea poolsaare ümbruses.

Mitmed kaitseametnikud on kinnitanud, et vägede juhatajad kaaluvad, kas Vaiksel ookeanil on üldse võimalik pidada suuri kaitseõppusi ainult kolme lennukikandjaga.