Türgis leiti Jõuluvana hauakamber

Puutumatu hauakamber leiti Türgi edelaosast Antalya provintsis Demres asuva Püha Nikolausi kiriku alt.

Demre ehitati Myra linna varemetele, kus Püha Nikolaus tõenäoliselt 4. sajandil elas.

Seni arvati, et Nikolausi säilmed asusid Itaalias Bari linnas, kuhu Itaalia kaupmehed need 1087. aastal pärast türklaste sissetungi toimetasid.

Juba sel ajal austasid kristlased Püha Nikolausi tema lahkuse ja alandlikkuse eest.

Demres asuv Püha Nikolausi kirik on populaarne sihtkoht palveränduritele, kes soovivad Nikolausi viimast elukohta külastada. Viimased 20 aastat on seal toimunud arheoloogilised väljakaevamised.

8. ja 11. sajandi vahel ehitatud Püha Nikolausi kiriku sisevaade. / Pascal Deloche / picture-alliance / Godong / Scanpix.

Antalya arheoloogiaühingu juhataja Cemil Karabayrami sõnul tõid hiljutised uuringud kiriku alt päevavalgele puutumatu hauakambri.

«Kiriku all asuv hauakamber on heas seisukorras,» ütles Karabayram. «Me usume, et see ei ole seni kahjustada saanud. Kuid sinna sisenemine on põrandat katvate nikerdatud kivide tõttu keeruline. Me peame need kivid ükshaaval ära märkima ja eemaldama.»

Ta lisas, et vanade ürikute uurimisel leiti märkmed, mis väidavad, et Barisse viidud säilmed kuulusid hoopis teisele preestrile.

«Maailma pilgud on siia pööratud. Me väidame, et Püha Nikolausi hoiti siin igasuguste kahjudeta. Me oleme viimases staadiumis. Kui me tulemused saame, saab Antalya turism suure tõuke,» lausus Karabayram.