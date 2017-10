Las Vegase massimõrv on relvamodifikatsioonid popiks muutnud

Georgia osariigis Gainsville`i linnas asuv relvapood Georgia Gun Store ei saanud eelmise aasta jooksul ühtki päringut seadeldise osas, mis muudab poolautomaatsete tulirelvadega võimalikuks tulistada sadu laske minutis.

Pärast pühapäeval Las Vegases toimunud massimõrva, kus sarnaseid relvamodifikatsioone kasutati, on laod modifitseerijatest tühjad.

«Kõik, kes neid tahavad, on tõenäoliselt mures, et nad keelatakse varsti ära,» sõnas relvapoe omanik Kellie Weeks.

Demokraatide senaator Dianne Feinstein tõi eile lauale eelnõu, mis nõuab relvamodifikatsioonide keelamist, mis võimaldavad muuta legaalsed tulirelvad sisuliselt automaatrelvadeks.

California senaator Dianne Feinstein relvamodifikatsioonide keelamisest rääkimas. /Bill Clark/CQ-Roll Call/Sipa USA/Scanpix.

Eelnõule on toetust näidanud ka vabariiklastest senaatorid, kes üldiselt relvakandmisõiguse piiramist ei poolda.

Kasvav huvi relvamodifikatsioonide osas peegeldab massitulistamistele järgnenud tavapärast mustrit, kus relvaomanikud kardavad rangemate relvaseaduste rakendamist.

USA president Donald Trump on öelnud, et praegu ei ole õige aeg relvaseaduse muutmisest rääkida, kuna see küsimus lõhestavat rahvast.

Ka mitmed Trumpi endised nõunikud, selhulgas endine strateegiaülem Steve Bannon, on avaldanud arvamust, et relvaseaduse karmistamine vähendaks märgatavalt Trumpi populaarsust oma toetajaskonna seas.

Täisautomaatsed tulirelvad, mis tulistavad ühe sõrmevajutusega kuni laskemoona lõppemiseni piiramatult, on alates 1986. aastast keelatud. Samas on laialdaselt müügis poolautomaatsed tulirelvad.

Poolautomaatset relva modifitseerides on võimalik saavutada tulemus, kus relva tagasilöögijõudu kasutades «pumbatakse» päästikut palju suurema kiirusega, kui see oleks muidu võimalik, luues automaatrelvaga võrdne tulistamiskiirus.