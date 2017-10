Iraagi peaminister: me ei taha kurdidega relvastatud vastasseisu

«Me ei taha relvastatud vastasseisu,» ütles al-Abadi Pariisis pärast Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga kohtumist.

Macron avaldas toetust kurdide õigustele, kuid kinnitas, et toetab Iraagi territoriaalset terviklikkust.

Lisaks pakkus Macron Prantsusmaad Iraagi valitsuse ja iseseisvust taotlevate kurdide vahendajaks.

Macron rääkis Pariisis al-Abadiga peamiselt Prantsusmaa toetusest võitluses äärmusrühmitusega Islamiriik ja Iraagi majanduse taastamisest.

«Prantsusmaale ja teistele riikidele teeb muret kurdide iseseisvusreferendumi järel kujunenud olukord,» ütles Macron.

Prantsuse president rõhutas rahvusliku leppimise ja kaasva valitsemise tähtsust ja sõnas, et see peab hõlmama ka kurde, kellega Prantsusmaal on tihedad sidemed.

Iraagi keskvalitsuse ja autonoomse Kurdistani suhted pingestusid 25. septembri referendumi tõttu, millel kurdid toetasid ülekaalukalt iseseisvust.