Alaska vange sunniti alasti koerarihma otsas kõndima

2013. aasta augustit käsitlev raport avaldab, et Alaskas asuva Spring Creeki paranduskeskuse töötajad sundisid kinnipeetavaid seksuaalselt ja füüsiliselt ahistavatele tegudele.

Ühe kinnipeetava esitatud kaebus kirjeldab, kuidas teda ja veel 11 vangi sunniti kongidest teadmata põhjustel lahkuma, viidi teise kohta, võeti ahelatest lahti ja kästi naistöötajate ees alasti võtta.

Seejärel pandi kinnipeetavate käed uuesti raudu ning jalutati koerarihma otsas vangla teise otsa, samal ajal kui parandustöötajad neid naeruvääristasid.

Kaebuse esitanud kinnipeetava sõnul paigutati ta seejärel prügi ja väljaheiteid täis kongi, mille seinu kattis veri, ning jäeti sinna mitmeks tunniks.

Raporti avaldas Alaska ombudsman Kate Burkhart, kes kinnitas, et kaebused olid õigustatud ja vanglapersonal rikkus vangide väärkohtlemisega osariigi seadusi.

«Süüdistused on nii šokeerivad, et on peaaegu uskumatud,» sõnas Burkhart eile.

Ombudsmani kabineti sõnul esitasid sarnaseid süüdistusi veel mitmed kinnipeetavad. Üks neist oli väidetavalt jäetud alasti kongi rohkem kui 12 tunniks.

Teise sõnul olid kongid jääkülmad ning parandustöötajaid ähvardati vangidele riiete andmise korral vallandamisega.