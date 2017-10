Rootsi ajakirjaniku surnukehal oli rohkelt noahaavu

Peter Madsen. Foto: SCANPIX DENMARK / REUTERS / Scanpix

46-aastasele Madsenile esitati septembri alguses süüdistus 30-aastase Walli mõrvamises. 10. augustil astus Wall leiutaja ehitatud allveelaevale ja kadus. Kümme päeva hiljem leiti Kopenhaageni rannikult pea ja jäsemeteta naisekeha, DNA-analüüsiga selgus, et see oli Wall.

Süüdistajad esitlesid kohtule nüüd uusi lahanguandmeid. Walli kehalt leiti vähemalt 15 noahaava, kaasa arvatud rinnakorvilt ja suguelunditelt. Süüdistajad usuvad, et need on otseselt seotud tema surmaga. «Need vigastused tekitati tema surmahetke lähedal ja mitte mitu tundi hiljem, nagu väidab kaitse,» ütlesid nad France24 teada kohtule.

Lisaks avastati Walli kehalt Madseni DNAd ja saetera jälgi, mis kattuvad tema pea ja jäsemete eemaldamisel tekkinutega. Walli DNAd leiti France24 teatel ka Madseni kätelt, näolt ja kaelalt.

Uurijad valmistuvad Kopenhaageni rannikult leitud Walli keha minema toimetama. Foto: AP/Scanpix

Walli surma põhjust pole uurijatel õnnestunud aga seni välja selgitada. «Selle väljaselgitamiseks tuleb leida veel kehaosi ja uurida võimalikke neile tekitatud vigastusi,» ütles vanemuurija Jens Møller-Jensen Rootsi ajalehele Aftonbladet.

Madseni kaitsja Betina Hald Engmarki sõnul võisid Walli kehalt leitud vigastused tekkida aga ka kukkumisest.

Kim Wall. Foto: Tom Wall / AP / Scanpix

Madseni arvuti sisuga tutvunud uurijad leidsid videoid, mis sisaldasid kaadreid piinatavatest ja tapetavatest naistest. «Usume, et need videod kujutavad reaalseid mõrvasid. Salvestiste hulgas on sarjad naistest, kel võetakse päid maha, ja kaadrid poomisest,» ütles süüdistaja Jakob Buch-Jepsen Kopenhaageni kohtule. «Tuleb märkida, et neid ei tootnud Madsen, kuid need osutavad piinamise ja mõrva fetišile.»

Sellenädalasest istungist võttis Madsen osa video vahendusel Kopenhaageni Vestre vanglast. Tema sõnul asus arvuti, millest leiti piinamisvideod, tema töökojas ja sellele pääsesid ligi ka teised inimesed; kõnealused videod ei kuuluvatki temale. «Muuhulgas elas meil seal üks praktikant,» väitis Madsen.

Engmarki sõnul pole seni kohtus öeldud midagi sellist, mis kinnitaks, et Walli tappis tema klient Madsen. Kaitsja lisas, et Madseni väidet, et ajakirjanik suri õnnetuse tagajärjel ja et Madsen heitis tema keha merre ühes tükis, pole keegi uurinud.

Leiutaja väidab siiani kindlameelselt, et ei mõrvanud Walli. Enda sõnul navigeeris ta 10. augusti õhtul allveelaeva Kopenhaageni sadamast välja. Seejärel olla ta roninud luugi kaudu värske õhu kätte. Ta hoidis enda kinnitusel ligi 70 kilo kaaluvat luuki üleval, et ka Wall välja pääseks.

Trepp olnud aga libe, Madsen kaotanud tasakaalu ning luugi pide libisenud tal käest. Wall olevat saanud luugilt löögi ja Madsen kuulnud ta keha allveelaeva põrandale kukkuvat. Seejärel läks leiutaja oma sõnutsi põrandal lebanud Walli juurde ja püüdis ta pulssi katsuda, kuid ei leidnud seda.

Peter Madseni allveelaev Nautilus Kopenhaageni sadamas. Foto: JENS DRESLING / AP / Scanpix

Veendunud, et juhtum paneb ta karjäärile punkti, otsustas meeleheitel Madsen enda väitel Walli keha merre uputada. «Nautiluse uputamine poleks Kimi jaoks sobiv lõpp olnud. Seepärast korraldasin talle merematuse, nagu seda on sadu aastaid tehtud,» kõneles ta septembrikuise istungi ajal.

Nii Madseni kui ka Walli telefon on siiani kadunud. Leiutaja tunnistas, et viskas enda oma üle parda, kui väitis, et ei tea midagi Walli omast.

Kohtu viimane otsus tähendab, et Madsen jääb vanglasse vähemalt 31. oktoobrini.