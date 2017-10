Brüssel kaitses Kataloonias jõu kasutamist

Pärast Kataloonia kriisi teema tõstatamist Euroopa Parlamendis võttis Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans selgelt Hispaania valitsuse poole.

Timmermans ei nämmutanud sõnu ja nimetas iseseisvusreferendumi korraldamist Hispaania põhiseaduse rikkumiseks ja seega ka kõikide EL-i riikide õiguslike aluste ohustamiseks.

Katalaanid vastasid tema kommentaaridele raevukalt, nimetades referendumi korraldamist sõnavabaduse ja enesemääramisõiguse väljenduseks.

Timmermans ütles avasõnades: «Me oleme ehitanud oma demokraatlikud ühiskonnad kolmele aluspõhimõttele: demokraatia, seaduse austamine ja inimõigused. Kõigil kolmel on üksteist vaja, nad ei saa üksteist välistada. Ühe ehituskivi eemaldmaisel varisevad ka teised kokku.»

«Kataloonia valitsus otsustas eelmisel pühapäeval referendumit korraldades seadust eirata,» lisas ta.

Timmermans kaitses ka Hispaania politsei jõu kasutamist.

«Olgem selged: vägivald ei lahenda poliitikas midagi. See ei ole kunagi vastus, ei ole kunagi lahendus. Ja seda ei tohiks kunagi kasutada relva ega vahendina,» sõnas ta. «Kuid valitsuse kohustus on hoida ülal seadusi ja selleks on mõnikord vaja rakendada proportsionaalset jõudu.»

Kõnega jätkates väitis Timmermans, et katalaani võimud nõuavad enda õigustele suuremat austust, kui on valmis ülejäänud Hispaaniale osutama.