Euroopas on viimase kümne aasta jooksul moslemitest naistele omaste osaliselt või tervenisti nägu katvate riietuste niqabi ja burka kandmist mittepooldav osa ühiskonnast vaid kasvanud. Osad neist arvavad, et nende kandmine takistab lõimumist, osa neist arvab, et need on julgeolekurisk. Kus Euroopas ja selle lähiümbruses on nägu katva riietuse kandmist reguleeritud?