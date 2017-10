Kataloonia eeskuju sütitab teisigi

Eraldumisest unistajate peamine argument on taas majanduslik: oletatav Padaania, kus elab Itaalia rahvastikust umbes kolmandik, annab üle poole Itaalia rahvuslikust kogutoodangust ja Itaalia lõunapiirkonnad elavad nende sissetulekute arvel.

Viimastel aastatel on Põhja Liiga nõudnud pigem suuremat kontrolli piirkonna rahaasjade üle, mitte iseseisvust. Viimastel üldvalimistel 2013. aastal sai Padaania eest võitlev Põhja Liiga üle riigi aga vaid neli protsenti häältest, kaotades kaks kolmandikku oma varasematest parlamendikohtadest.

Küll aga tegi migratsioonivastane erakond tugeva tulemuse kaks aastat hiljem toimunud kohalikel valimistel, kui näiteks Venetos kogusid nad 41 protsenti häältest. Sel kuul toimub Venetos ja selle naaberpiirkonnas Lombardias küsitlus, kas sealsed elanikud soovivad senisest suuremat otsustusõigust.

Lisaks on eraldumissoove väljendatud autonoomses Lõuna-Tiroolis ja Sardiinial, mis samuti kuuluvad Itaalia koosseisu.

-Korsiklased ja bretoonid

Läinud sajandi lõpus panid mitmesugused rahvusrühmitused 18. sajandi lõpus Prantsusmaa koosseisu kuuluval Vahemeres asuval saarel plahvatama sadu pomme. Vägivald jõudis haripunkti 1998. aastal, kui lasti maha Pariisi kõrgeim esindaja Korsikal.

Neist organisatsioonidest kõige tugevam, 1976. aastal loodud Korsika Rahvuslik Vabastusrinne (FLNC) tegutseb saare iseseisvuse nimel tänaseni, kuigi on teatanud sõjaliste operatsioonide lõpetamisest. Selline otsus tehti pärast seda, kui kohalikus esinduskogus võitsid enamuse piirkonnale suuremat autonoomsust soovivad jõud.

Arvamusuuringute järgi soovib umbes kaks kolmandikku korsiklastest referendumi korraldamist. Saareelanikud soovivad suuremat otsustusõigust kohaliku elu korraldamisel, iseseisvuse toetajate arvu hinnatakse 10–15 protsendile.

Lisaks on eraldumismeeleolusid Prantsusmaa loodeosas asuvas Bretagne’i piirkonnas, kus eelmisel sajandil tegutses vägivallaakte korraldanud iseseisvusliikumine. Uuringute järgi on iseseisvumise taotlejaid bretoone umbes viis protsenti, kuid rohkem on neid, kes soovivad regioonile suuremat sõnaõigust.

-Tülis paar Läänemeres

Hiiumaast kõigest pisut enam kui saja kilomeetri kaugusel Ahvenamaal, mis kuulub 1921. aastast Rahvasteliidu otsusel autonoomsena Soome koosseisu, on samuti jõude, kes sooviks iseseisvumist. Seda pooldava erakonna Ålands Framtid (Ahvenemaa Tulevik) toetus on kümmekond protsenti ja 30-liikmelises kohalikus esinduskogus on neil praegu kolm kohta.

Erakonna liider Axel Jonsson ütles Kataloonia referendumi järel väljaandele Uusi Suomi, et ta ei näe vajadust referendumi järele enne, kui erakonnal pole kohalikus parlamendis enamust.

«Praegune olukord Ålandi (Ahvenamaa rootsikeelne nimi – toim) ja Soome vahel oleks märksa parem, kui me oleksime head naabrid, mitte tülitsev paar nagu praegu,» ütles Jonsson, kelle sõnul vaieldakse peamiselt keele ja raha üle.

-Fäärid uuel katsel

Fääri saarte omavalitsus on teatanud tuleva aasta kevadel referendumi korraldamisest uue põhiseaduskava üle, mis annaks Taani koosseisu kuuluvale ligi 50 000 elanikuga autonoomsele piirkonnale enesemääramisõiguse.

Norra, Šotimaa ja Islandi vahel asuval saarestikul on autonoomia alates 1948. aastast, kuid näiteks välis- ja kaitsepoliitika üle otsustab Kopenhaagen. «Fääride põhiseadus määratleb meie identiteedi rahvusena ning põhilised õigused ja kohustused rahvana, sealhulgas meie õiguse enesemääramisele,» ütles Fääri saarte peaminister Aksel Johannesen.

Referendumit plaaniti Fääridel ka sajandi alguses, kuid Taani valitsus võttis resoluutse hoiaku ja toetusest ilmajäämise hirmus loobuti selle korraldamisest. Küsitluste järgi pooldab Taanist lahkulöömist umbes kolmandik fääridest.

1946. aasta iseseisvusreferendumil saavutasid iseseisvuse toetajad Fääridel võidu, kuid Taani seda ei tunnustanud ja rahvahääletusele järgnenud valimistel võidutsesid Taani koosseisu jäämise pooldajad.