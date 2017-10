Las Vegase tulistaja selgusetu motiiv toidab vandenõuteooriaid

Nii on mõned neist veendunud, et Paddock ei saa olla see, kellena näib – see, kes ta ametnike sõnul on. Nende sõnul paljastatakse lõpuks tõde, isegi kui peavoolumeedia teeb kõik endast oleneva, et seda moonutada, kirjutab Newsweek.

Sellisele kahtlusele andis toitu isegi president Donald Trump, kes vastas kolmapäeval küsimusele, ega 64-aastane tapja võinud olla ISISe liige. «Pole õrna aimugi,» vastas ta, eirates seega ekspertide ja uurijate hinnangut.

Kahtlusi süvendas veelgi uurimist juhtiv šerif Joseph Lombardo oma mõtisklustega.

USA president Donald Trump Las Vegases. Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/Scanpix

President Trump saabus Las Vegasesse kolmapäeval. Seal kohtus ta kohalike poliitikute, hädaabitöötajate ja tulistamises ellujäänutega. Relvaseaduse karmistamisest ta rääkida ei soovinud.

«Me ei räägi sellest täna,» ütles Trump ühele ajakirjanikule Lõuna-Nevada ülikooli haigla ees, vahendab CNN. «Me ei hakka sellest rääkima.»

Pole ühtegi tõendit, mis viitaks ja Paddocki seosele ISISega, kuigi äärmusrühmitus üritas massitulistamist enda arvele kirjutada. Nii FBI kui ka senati julgeolekukomitee juht kinnitasid, et rünnaku taga ei ole ISIS.

«On selge, et Paddock sooritas selle jubeda teo mingi eesmärgiga,» kirjutas Twitteris raadiohääl Bill Mitchell, Trumpi ustav toetaja. «Meedia keskendub relvadele. Siin on mängus midagi suuremat,» märkis uudistekanali Fox News reporter Tomi Lahren samuti Twitteris. «Paddocki ja tema kallimaga on veel midagi, mida pole avaldatud.»

Marilou Danley. Foto: HANDOUT/REUTERS/Scanpix

Paddocki 62-aastane kallim Marilou Danley jõudis Ühendriikidesse tagasi teisipäeva õhtul ja kuulati üle kolmapäeval. Sellal, kui tema kaaslane pani toime 58 inimelu nõudnud massimõrva, viibis naine Filipiinidel, kust ta pärit on.

Danley väitis uurijatele, et tal polnud Paddocki kohutavast plaanist aimugi. Ta lisas, et sama keeruline on leida teo motiivi, vahendab Washington Post. «See Stephen Paddock, keda mina teadsin, oli vaikne, lahke ja hooliv mees,» vahendas ajakirjanikele Danley sõnu tema advokaat.

«Ta ei öelnud ega teinud kunagi midagi sellist, mis oleks viidanud õudsele plaanile,» lisas advokaat.

Inimesed olid lootnud, et Danley oskab öelda midagi, mis võiks selgitada, miks avas endine raamatupidaja pühapäeva õhtul Las Vegases Mandalay Bay hotelli 32. korruselt tule kantrimuusikafestivalile kogunenud rahvahulga pihta.

Hotellituba oli ta üürinud alates 28. septembrist.

Tunnistajate ütlustele ja sotsiaalmeediasse jõudnud videotele tuginedes tulistati automaadist kümnelistes valangutes vähemalt viie minuti vältel umbes 130 lasku.

Näib aga, et Danley on juhutnust sama suures hämmingus kui uurijad.

Danley ütles kolmapäeval, et lendas Filipiinidele oma peret külastama, Paddock oli ostnud talle pileti. Seejärel oli mees kandnud tema arvele veel suure hulga raha, mis oli mõeldud neile kodu ostmiseks, vahendab Washington Post.

«Olin tänulik, kuid ausalt öeldes ka mures, sest arvasin, et see ootamatu reis ja raha olid viis minust lahku minna,» vahendab Washington Post.

Uurija Paddocki hotellitoas. Foto: Gregory Bull/AP/Scanpix

FBI keeldus avaldamast, kas Danleyt kahtlustatakse milleski, vahistatud teda igatahes pole.

Šerif Lombardo ütles, et kuigi tulistajaks peetakse ainult Paddockit, uuritakse siiski, kas tal oli kaasosalisi. «Tuleb eeldada, et ta sai mingil hetkel abi, arvestades ettevalmistuse taset ja varustust,» kirjutab Washington Post.

Šerif lisas, et nad leidsid tõendeid, mis viitavad sellele, et Paddock kavatses pärast teo toimepanekut põgeneda, kuid ta keeldus täpsustamast. Tulistaja hotellitoast leiti tükk paberit, kuid see polnud Lombardo sõnul hüvastijätukiri.

Lombardo lisas avalduses, et haavatuid oli vähem, kui alguses nimetati: kokku 489 inimest, kellest haiglast on välja kirjutatud juba 317.

Enne, kui Paddock end läinud nädalal Mandalay hotelli sisse kirjutas, üüris ta endale Airbnb kaudu korteri. Selle lähedal pidi umbes samal ajal toimuma muusikafestival Life is Beatiful.

Paddock oli kaks korda lahutatud, talle meeldisid hasartmängud ja ta oli töötanud Ühendriikide maksuametis ja postiteenistuses. Teda polnud millegi nimetamisväärse eest karistatud ega olnud ta kokku puutunud politseiga.