Šoti kloostriplahvatuses sai kannatada vähemalt kaks inimest

Plahvatus toimus Glasgowst kagus asuvas endises kloostris. Sotsiaalmeediasse postitatud pildid näitavad, et kogu piirkond suletud ja ümbruskaudseid elanikke evakueeritakse.

«Jalutasin kloostri taga koeraga ja kuulsin elu kõige kõvemat plahvatust,» kirjeldas üks kohalik. «Arvan, et see oli gaasiplahvatus või midagi – maa mu jalge all värises.»

«Kuulsin, kuidas inimesed oma majadesse jooksid,» kirjeldas kohalik elanik. «Ja siis hakkasid saabuma kiirabid ja politseinikud.»

Ühe tunnistaja sõnul oli ta kuulnud, et kloostris plahvatas generaator kui selle kallal töötas kolm inimest.