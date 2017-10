Moskva: IS kontrollib vähem kui 10 protsenti Süüria territooriumist

Vene kaitseministeeriumi kõneisik kindralmajor Igor Konašenkov ütles neljapäeval, kasutades ISi teist nimekuju, et Kalifaadi kontrolli all olev territoorium on kokku tõmbunud vähem kui 10 protsendiks alates sellest, kui Vene õhujõud alustasid 2015. aasta 30. septembril võitlust ISILi vastu.

2015. aasta 30. septembril, kaks aastat pärast USA juhitava rahvusvahelise koalitsiooni võitluse algust ISi vastu oli 90 protsenti Süüria territooriumist kas otseselt või kaudselt selle terroristliku rühmituse kontrolli all, lisas Konašenkov.