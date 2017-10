ÜRO: mullu sai relvakonfliktides surma või kannatada üle 8000 lapse

ÜRO peasekretär ütles iga-aastases raportis lastest ja relvakonfliktidest, et ÜRO-l on kindlad andmed 3512 lapse surma või haavata saamisest Afganistanis. See arv moodustab rohkem kui 40 protsenti kõigist lapsohvritest ning on kõrgeim kui kunagi varem selles riigis.

Guterres märkis, et laste värbamine ja kasutamine konfliktides rohkem kui kahekordistus Somaalias ja Süürias võrreldes 2015. aastaga.

ÜRO-l on ka andmed 169 vahejuhtumi kohta Lõuna-Sudaanis, kus valitsusväed värbasid ühtekokku vähemalt 1022 last.