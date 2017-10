Zapadi eel Lätit tabanud sidekatkestused võis põhjustada Venemaa

Vene arvatav katsetus tekitas 30. augustil Läti lääneranniku mobiilsidevõrgus seitsme tunni jooksul katkestusi. Venemaa võis katsetada Kaliningradis asuvat võimast kommunikatsioonivõrkude segajat, mis oli suunatud Rootsi Ojamaa ning Soome Ahvenamaa saartele, kirjutas uudisteagentuur Reuters eile.

Läti ametnikud kahtlustavad, et Moskva võttis sihikule Läti hädaabinumbri 112 teenuse, mis lakkas 13. septembril esmakordselt töötamast. Päev hiljem algas Zapadi aktiivne etapp.

Zapadi aktiivne etapp toimus ametlikult 14.-20. septembrini.

«Tundub, et Venemaa lülitas sisse väga võimsa mobiilside segaja Kaliningradis, mis polnud suunatud Lätile, vaid Ojamaale ja Ahvenamaale,» lausus Läti parlamendi riikliku julgeoleku komisjoni asejuht Kārlis Seržants.

«Kiire üks äärtest mõjutas ka Lätit,» sõnas Seržants pärast ülevaate saamist Läti luureametnikelt.

Vene kaitseministeerium ei vastanud Reutersi küsimustele ega kommenteerinud väidet. Rootsi kaitseministeeriumi pressiesindaja sõnul pole ministeerium teadlik katsest segada Rootsi sidevõrke.

Ametnike sõnul oli segaja põhjustatud probleemid väikesed, kuid NATO on mures laiemate luureandmete pärast, mis viitavad, et küberrelvad ja nende kasutamine rünnakuks olid Zapadi oluline osa.

Diplomaatide ja sõjaväelaste sõnul pole kõik NATO riigid valmis kasutama küberrelvi rünnakuks. NATO on seni rõhutanud, et selle küberstrateegia on rangelt kaitseotstarbeline.

Venemaa näitas ka võimekust segada tsiviilsidevõrke märkimisväärse raadiusega ja suhteliselt lihtsalt, ütles üks NATO diplomaat ja lisas, et Venemaa tehnoloogilised edusammud võivad ohustada ka NATO sidevõrku ja radareid.

USA maavägede ülema Ben Hodgesi sõnul on Venemaa viimase kolme aasta jooksul loonud endale märkimisväärse elektroonilise sõja võimekuse.

«Suurt osa sellest võis näha õppuse (Zapad) ajal,» lausus Hodges ajakirjanikele.