Nobeli rahupreemia sai tuumarelvade vastu võitlev organisatsioon

«Organisatsiooni autasustatakse töö eest, millega tõmmatakse tähelepanu tuumarelva mis tahes kasutamise katastroofilistele humanitaartagajärgedele ja maadmurdvate püüdluste eest saavutada leping, mis keelustaks sellised relvad,» ütles komitee president Berit Reiss-Andersen.

«Tänavune rahupreemia on ka üleskutse (tuuma)riikidele alustada tõsiseid läbirääkimisi, et järk-järgult, tasakaalustatult ja hoolika järelevalve all eemaldada pea 15 000 maailmas olevat tuumarelva,» lisas ta.

Genfis paiknev ICAN on rohkem kui 300 valitsusvälisest organisatsioonist koosnev ühendus, mis loodi 2007. aastal Viinis tuumarelvade leviku tõkestamise leppe konverentsi kõrvalt.

ÜRO-s avati 20. septembril allkirjastamiseks maailma esimene tuumarelvade keelustamise lepe, mille kiitsid 7. juulil heaks 122 riiki. Leppeni jõudmisel oli ICAN-il suur osa, sest organisatsioon tegi selleks aastakümne jagu lobitööd.

Kõik tuumarelvastatud riigid boikottisid läbirääkimisi ning on leppele vastu.

Rahupreemia kuulutas välja Nobeli komitee esimees Berit Reiss-Andersen. FOTO: Norway OUT / HEIKO JUNGE/AFP/ NTB Scanpix

Võitja ennustamine on alati kurikuulsalt keeruline, sest seda ümbritseb saladuseloor. Kandidaate on ametlikult saladuses hoitud juba 50 aastat, kuid kandidaatide väljapakkujad - tavaliselt parlamendiliikmed, ülikooliprofessorid ja endised Nobeli rahupreemia laureaadid - avalikustavad tihtipeale, kelle nad auhinnale kandideerima nimetanud on.

Sellel aastal kandideeris rahupreemiale 318 kandidaati, nominentide seas oli ka näiteks USA president Donald Trump, Venemaa president Vladimir Putin ja katoliku kiriku paavst Fransiscus.

Vaata ülekannet Nobeli rahupreemia väljakuulutamisest siit: