Donetski vaegnägijad on jäänud pimedusse

Sünge ja lagunenud kaheksakorruselise tehasehoone, kus toodetakse klaaspurkide kaasi ja helesiniseid kilesusse, rajas nõukogude võim 1930. aastal, et rakendada Donetski tööstuslinnas tööle ka nägemispuudega inimesi.

«Inimestele nagu mina on see töö ainus võimalus tunda end normaalse ühiskonnaliikmena,» ütles AFP-le 54-aastane Lukjanov, kes on tehases töötanud viimased 15 aastat.

Enne Ida-Ukraina konflikti ägenemist 2014. aastal oli tehase palgal ligikaudu 1500 töötajat. Kolm ja pool aastat väldanud sõda, mis on nõudnud vähemalt 10 000 inimese elu ja sundinud kodust lahkuma ligi miljon inimest, on seda aga märkimisväärselt muutnud.

Kaks kolmandikku Donetski elanikest on kodukohast lahkunud, teiste seas ka vaegnägijad, ning koos oma pere või sugulastega teistesse linnadesse paremat elu otsima läinud.

Paljudele mahajäänutele on aga kodust saanud vangla: ühed lasti töölt lahti või paluti võtta palgata puhkus, teistele hakati aga maksma nii häbiväärselt väikest palka, et nad ei lihtsalt ei läinud enam tööle.

«Enne sõda töötas tehases 1500 inimest ja nüüd on siin 76 inimest,» rääkis Lukjanov.

Pärast seda, kui regioon venemeelsete separatistide kätte läks, ei saa tehas ka enam Ukraina riigieelarvest toetusi.

«Meie tegevust rahastas Ukraina riik, aga pärast 2014. aastat nende toetussummade väljamaksmine lõppes ja nüüd jääme me ellu vaid juhul, kui midagi müüa suudame,» lausus Lukjanov. Separatide ametkonnad on keeldunud ettevõtte tegevust toetamast, öeldes, et kogu nende tulu läheb sõjalisteks kulutusteks.

«Me pidime leidma uusi kliente ja ostma Venemaalt toorainet, et suudaksime oma tegevust jätkata ja palka maksta,» selgitas Lukjanov.

Donetskis äritegemise muudab aga keeruliseks asjaolu, et isehakanud rahvavabariigil pole seaduslikku staatust. Seega keeldub enamik seaduskuulekaid ettevõtteid tunnustamata riigi territooriumil registreeritud firmaga koostööd tegemast.

Tehasetöötajate kuupalk on ligikaudu 2000 rubla (34,29 eurot). Aga Lukjanovi-sugustele inimestele on töölkäimise juures tähtis ka sotsialiseerumine.

Elu Ukrainas pole puuetega inimestel muidugi kunagi lihtne olnud. Riigis sama hästi kui puuduvad kaldteed ja muu puuetega inimeste elu lihtsustav taristu. Samuti ei leidu just ülemäära palju ettevõtted, kes oleksid nõus puudega inimest palkama.

Ida-Ukrainas puhkenud sõda on mõjunud sellele haavatavale ühiskonnagrupile eriti laastavalt, isoleerides neid muust ühiskonnast veelgi enam. Nägemispuudega inimesi elab isehakanud Donetski rahvavabariigi territooriumil umbes 2000.

Ida-Ukrainas käivad lahingud on pööranud pea peale kõigi elu, aga puuetega inimestel on selles uues normaalsuses, mida iseloomustavad relvastatud kontrollpunktid ja eesliinid, võimatu orienteeruda.

Näiteks tuleb Donetskis Ukraina kontrollitavale territooriumile pääsemiseks läbida viis kontrollpunkti, sealjuures puudub ka ühistransport, kuhu mahuks üle kaheksa inimese.

Tolli- ja passikontroll ning auto registreerimine tuleb teha ka kohalikel ja seda nii Ukraina sõjaväe kui ka separatistide poolel, mistõttu tekivad meeletud järjekorrad.

«Kui su nägemine ei ole korras, siis on ilma kõrvalise abita nende kontrollpunktide läbimine väga raske,» märkis Lukjanov.

Nägemispuudega mees Donetski Pimedate Ühingu raamatukogus punktkirjas kirjutatud raamatut sirvimas.

Donetski Pimedate Ühingu ruumides paistavad puuetega inimeste probleemid eriti teravalt silma. Kui enne sõda toimus siin tihti mõni üritus ja ühingu raamatukogu oli lugejaid täis, siis nüüd on õhk siin pidevate kütteprobleemide ja elektrikatkestuste tõttu rõske ja üldse tundub kõik kuidagi unarusse jäetud.

«Viimased kolm aastat pole me saanud ühtegi rahalist toetust, uusi raamatuid ei ole ja me ei saa osta enam isegi pimetate jaoks jalutuskeppe,» ütles 73-aastane pensionärist raamatukoguhoidja Leonid Bondar, kes enda sõnul on elus vaid tänu oma lastele ja lastelastele. «Meie praegune olukord on katastroofiline.»

Raamatukogu on avatud nüüd vaid kaks päeva nädalas ja rahapuudusel ei korraldata üritusi seal juba ammu.

«Meie puuetega inimesed on jäetud koduseinte vahele,» lausus Bondar. «Ja mida kujutab endast kodus istuv puudega inimene? See tähendab, et inimene, kes midagi ei näe, istub kodus ja vaatab pimedusse ning näebki vaid pimedust.»