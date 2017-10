Tuhanded rohingja lapsed otsivad vanemaid

Hasina on üks 250 000st või enamastki lapsest, kes on kaotanud sideme perega ja moodustavad Bangladeshi põgenikelaagrite haavatavaima rühma. Kõik nad on ilma jäänud kodust ja teinud läbi pika vaevarikka teekonna. Birma Rakhine’i osariiki räsivas konfliktis on paljud neist kaotanud ühe või mõlemad vanemad või muid pereliikmeid.

Vastsaabunud perekonnad otsivad Bangladeshi põgenikelaagrites varju kõigest käepärasest kokku klopsitud telkides, mis asuvad humanitaarabi jaotuspunktidest kaugel. Seepärast kubiseb laagri kruusatee lastest, kes kannavad raskeid riisikotte, veeämbreid ja presenti telgi ehitamiseks.

Hasinal on isegi vedanud, sest ta sattus kokku Nazir Ahmediga – rohingjaga, kes oli Bangladeshi saabunud juba imikuna, 1990ndatel. Nüüd üritab ta laagri kaoses üksteisest lahutatud pereliikmeid taas kokku viia.

Kutupalongi laagrit läbiva tee ääres kuulutab 26-aastane madalal postamendil seisev ruuporiga vabatahtlik päev läbi, kes on leitud ja kes on kaotsi läinud.

Seni pole Ahmedil õnnestunud Hasina pere leida, kuid väikese tüdruku on oma tiiva alla võtnud Ahmedi ema, kes elab siinsamas osmikus. «Kui inimesed leiavad eksinud nutvaid lapsi, tuuakse nad siia ja mina hõikan lapse tundemärgid ruupori kaudu maha,» selgitas Ahmed. Tema postamenti ümbritseb pidevalt rahvahulk – kõik otsivad kedagi. «Kui vanemad otsima tulevad, annan lapse üle,» lisas ta.

Ahmedi sõnul on ligi poole miljoni rohingja saabumine mitmekordistanud laagrite kaoses lahutatud perekondade hulka. Ta pani oma postamendi püsti 25. augustil, mõned päevad pärast kriisi algust, ja sai pärast seda ÜRO põgenikeagentuurilt raha ruupori ostmiseks.

Abi jagatakse laagrites nüüd juba veidi organiseeritumalt, kuid segadus on endiselt suur. Jaotuspunktide juures tekkivas rüseluses on viga saanud naisi ja lapsi.

«Täiskasvanutega koos saabus siia nii palju lapsi. See on nende jaoks uus koht, nad ei tunne teed,» sõnas Ahmedi ema Nasima Khatun, kes võttis 20 päeva eest Hasina oma hoole alla. «Mul on endal lapsed ja seepärast on lapsevanema hingepiin mulle tuttav.»

Ahmedi sõnul on rohingjad pidanud juba kaks korda nurjama kurjategijate katse lapsi röövida. Mõlemal juhul anti kurjategijatele peksa ja visati nad laagrist välja. Bangladeshi politsei kinnitas samuti, et laagrist on mitu korda üritatud alaealisi röövida. Kurjategijate kiireks karistamiseks on laagritesse püsti pandud välikohtud.

ÜRO lastefond UNICEF ja heategevusorganisatsioon Save the Children tunnevad samuti muret laste ärakasutamise pärast riigis, kus lapsabielud on tavalised. Organisatsiooni Save the Children juhi Helle Thorning-Schmidti sõnul on Bangladeshi saabunud sadu üksikuid lapsi, kes on kaoses perekonna silmist kaotanud või kelle sugulased on tapetud.

Thorning-Schmidt lisas, et sellistel lastel on palju suurem tõenäosus langeda ärakasutamise, väärkohtlemise ja inimkaubitseja ohvriks.

Perekondade taasühendamiseks teevad laagrites tööd ka Bangladeshi Punase Risti vabatahtlikud. Seni on neil õnnestud aidata paarikümmet peret. Punase Risti meeskonnajuhi Jafor Imami sõnul on perede kokkuviimine pikk ja vaevaline protsess: segadus on suur ja laagrid hiiglaslikud, sest sinna on napi kuuga saabunud sadu tuhandeid põgenikke.

Ahmedi silmis on aga asi pingutamist väärt. «Vanemad sünnitasid lapsed ja tegid nende kasvatamiseks ränka tööd. Nad kaitsesid lapsi massimõrvarite eest ja suutsid nad eluga siia tuua,» sõnas ta. «Ma ei suuda leppida sellega, et pärast kogu seda vaeva kaotavad nad üksteist silmist.»