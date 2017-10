Põgenemine Raqqast ehk viimaks ometi vabaduses

Kui õbluke 41-aastane naine pages linnast septembris koos oma ema, venna ja tolle perekonnaga, jäi isa elutu keha nende raskelt kahjustada saanud koju madratsile lebama. «Ta ütles mulle ikka: see on peaaegu läbi, see on peaaegu läbi,» lausub Habbal.

«Ja kui see lõpuks päriselt läbi sai, on ta läinud,» räägib naine, hääl murdumas ja pisarad silmist voolamas.

Kunagi ISISe kantsina tuntud Raqqa on alates juunist Ameerika Ühendriikide toetatud araabia ja kurdi võitlejate liidust koosneva Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) rünnaku all.

Ent lahing on toonud linnale kohutavat hävingut ja sadu tsiviilohvreid.

Habbal põgenes SDFi võitlejate abiga, kes sõidutasid tema perekonna ja veel kümmekond tsiviilelanikku Raqqa lääneosa eeslinnas Hawi al-Hawas asuvasse mošeesse.

Nad jõudsid kindlasse kohta kõigest päev pärast seda, kui Habbali isa sai pommirünnakus surma – ta ei suutnud ära oodata, et tütrele lubatud vabadus jõuab viimaks kätte.

Pommirünnak toimus ajal, mil perekond lõpetas oma Al-Nahda linnaosas asuvas kodus lõunaeinet. Habbal oli teinud vanni oma isale, kes istus oodates rõdu peal. «Ta ütles mulle, et tooksin talle seest mõned riided. Niipea, kui temast lahkusin, toimus rünnak,» jutustab kõhna ja hapra näoga Habbal.

«Meie naabermaja, seitsmekorruselise villa katusel oli ISISe snaiper. Teda tabasid kaks raketti ja kõik lendas õhku,» räägib naine. «Plahvatuse löök jõudis meie majani ajal, kui isa istus rõdul.»

Naabermaja rusud katsid isa täielikult. Naaber aitas ta välja tõmmata, kuid tunni aja pärast oli mees surnud.

Pärat rünnakut läks Habbal välja vaatama, kas leiab mõne üleaedse, kes oleks nõus aitama isa maha matta. Ta kuulis tulistamist, seejärel naisehäält. Habbali hüüdis üks edasitungiv SDFi naisvõitleja, kes oli võtnud sisse positsiooni lähedalasuva maja neljandal korrusel.

«Läksin üles tema juurde ja ta ütles, et kõik on korras, ära karda. Ta ütles veel, et tooksin majast välja kõik, keda saan,» räägib Habbal. «Aga me jätsime isa surnukeha madratsile. Jätsime temaga hüvasti, kui ta seal lamas.»

Hawi al-Hawa mošees kontrollib kurdide Punase Poolkuu meedik Habbali traumeeritud ema. Kui mošee uks suure pauguga kinni kõmatab, hüppab kortsunud naine hirmunult oma kohalt peaaegu et püsti. «See uks tekitab mulle veel südamerabanduse,» sosistab ta.

Üks teine abitöötaja mõõdab vererõhku Ahmad Aqqadil – pikka kasvu naabril, kes aitas Habbali isa rusude alt välja tõmmata ja põgenes koos tema perekonnaga.

Niipea kui arst kõnnib eemale, süütab 56-aastane Aqqad isukalt sigareti. Ajal, mil ISIS valitses Raqqat oma raudse rusikaga, oli see keelatud. «Andsin sigaretipakile suud. Vannun teile: ma ei suutnud seda uskuda,» ütleb Aqqad.

Terrorirühmitus vallutas linna tormijooksuga 2014. aastal ja kehtestas oma äärmusliku tõlgenduse islamiseadusest rohkem kui 10 000 tsiviilisiku üle.

Ent ISIS on kaotanud ameeriklaste toetatud SDFile ligi 90 protsenti oma kunagisest bastionist ja tuhanded vapustatud elanikud võtsid ette kõheda põgenemise linnast. «Mida iganes ma teile ISISe võimu kohta ütleks, te ei usuks seda. Igapäevased peade maharaiumised, naiste piitsutamine,» räägib Aqqad.

«Aga nüüd olen ma südamepõhjani õnnelik. Ma ei suuda uskuda, et olen siin,» lisab ta.