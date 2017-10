Nobeliga rõhutati tuumaohu suurust

«Me elame maailmas, kus tuumarelvade kasutamise risk on üle tüki aja üsna kõrge,» lausus Nobeli komitee president Berit Reiss-Andersen.

Eriti teravalt on tuumakonflikti võimalus tõusnud esile USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea režiimi vastastikuste ähvardustega teineteist maa pealt pühkida. Samuti nimetas Nobeli komitee 2015. aastal allkirjastatud Iraani tuumaprogrammi piiramise leppe tähtsust, millest Trump on ähvardanud taganeda.

«See preemia on tunnustus miljonite meeleavaldajate ja murelike inimeste väsimatutele pingutustele üle maailma, kes on tuumaajastu algusest valjuhäälselt protesteerinud tuumarelvade vastu, väites, et sel relvaliigil pole ühtki mõeldavat legitiimset eesmärki ning seepärast tuleks need kõik igaveseks hävitada,» teatas ICAN avalduses, lisades, et Nobeli auhinnaga mälestatakse ka Hiroshima ja Nagasaki tuumakatastroofi ohvreid.

Nobeli komitee hinnangul peavad maailma tuumajõud alustama tõsiseid läbirääkimisi tuumarelvastuse piiramiseks.

«Tänavune rahupreemia on üleskutse tuumariikidele alustada tõsiseid läbirääkimisi, et järk-järgult, tasakaalustatult ja hoolika järelevalve all kaotada pea 15 000 maailma tuumarelva,» sõnas Reiss-Andersen eile rahupreemia võitjat välja kuulutades.

ÜRO kõneisik Alessandra Vellucci hindas Nobeli auhinna andmise ICANile heaks endeks ÜROs allkirjastamiseks avatud tuumarelvade kaotamise leppele toetuse kogumisel. Leppeni jõudmisel oli tähtis roll ICANil, kes oli selle nimel aastakümne jagu lobitööd teinud. 7. juulil kiitis leppe heaks 122 riiki, 20. septembril avati see allkirjastamiseks.

«Me ei ole veel lõpetanud. Töö ei ole tehtud enne, kui tuumarelvad on läinud,» sõnas ICANi juhataja Beatrice Fihn AFPle. Tema sõnul on vastasseis Washingtoni ja Pyongyangi vahel meeldetuletus tuumarelvade keelustamise tähtsusest.

«Tuumarelvadega kaasneb oht sõna otseses mõttes hävitada maailm,» sõnas 2014. aastal ICANi juhiks tõusnud rootsi päritolu Fihn. «Seni, kuni need olemas on, jääb oht püsima ja meie vedamine saab viimaks otsa.»

Fihni sõnul on ÜROs 122 riigi heakskiidu saanud tuumarelvade keelustamise lepe aga alles algus. Ükski üheksast tuumariigist ei võtnud osa leppe läbirääkimistest. Lepe ise jõustub alles siis, kui vähemalt 50 riiki on sellele allkirja andnud. See aga võib võtta veel kuid või isegi aastaid.

«Mida rohkem riike me suudame veenda tuumarelvast loobuma ja mida rohkem kaldub avalik arvamus sinnapoole, et tuumarelv on vastuvõetamatu, seda raskem saab olema tuumariikidelõigustust leida,» lausus Fihn. «Kui lepe ükskord jõustub, on tuumarelvadega lõpp.»

ICANi sõnul toob igasugune tuumarelva kasutamine kaasa katastroofilised tagajärjed, seega on nende kaotamine ainus viis nende kasutamist ära hoida.

«Üksik tuumalõhkepea, mis pannakse suurlinnas plahvatama, võib tappa miljoneid inimesi ja selle mõju oleks tunda veel aastakümneid,» toob organisatsioon esile.

Peale selle kulutab üheksa tuumariiki aastas tuumarelvadele üle 105 miljardi dollari, mida võiks ICANi hinnangul kasutada hoopis tervishoius, hariduses ja katastroofiabis.

«Kui üldse leidub aeg kõigi rahvaste ühehäälseks vastuseisuks tuumarelvadele, siis praegu on see hetk,» teatas organisatsioon avalduses ja lisas, et Nobeli preemia on neile suur au.