ICAN: Nobeli rahupreemia saamine tuli suure uudisena

Genfis baseeruv organisatsioon Rahvusvaheline Kampaania Tuumarelvade Kaotamiseks (ICAN) hoiatas, et tuumakonflikti oht on taas väga tõsiselt päevakorral, viidades USA ja Põhja-Korea ning Iraani vahelisele mõõduvõtmisele.

«Praegu on suurte ülemaailmsete pingete aeg, mil keevaline retoorika võib liigagi kergesti viia meid halastamatult kirjeldamatu õuduseni,» ütles ICANI tegevjuht Beatrice Fihn ja lisas, et rahupreemia on neile suur au ning nad pühendavad selle Hiroshima ja Nagasaki linnadele Jaapanis, millele USA Teise maailmasõja ajal aatomipommi heitis.

«Kui üldse on hetk, mil riigid peaksid deklareerima üksmeelset vastuseisu tuumarelvadele, siis on see praegu.»

Fihn märkis AFP-le, et sai rahupreemia saamisest teada vaid mõned minutid enne selle välja kuulutamist telefoni teel.

Genfis paiknev organisatsioon Rahvusvaheline Kampaania Tuumarelvade Kaotamiseks (ICAN) on rohkem kui 300 valitsusvälisest organisatsioonist koosnev ühendus, mis osales aktiivselt töös tänavu juulis 122 riigi allkirja saanud ajaloolise tuumarelvade keelustamise leppe saavutamiseks.