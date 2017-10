Moskvat tabas järjekordne pommiähvarduste laviin

Eesti aja järgi kella 17-ks olid tundmatud isikud teinud pommiähvardused 73-le objektile üle Moskva. Hooneid kontrollisid künoloogid, rääkis informeeritud allikas Interfaxile.

Täna oli varem teatatud ühtekokku 1500 inimese evakueerimisest viiest Moskva koolist, mis olid saanud telefoni teel teate õppeasutuse territooriumil olevast lõhkekehast. Evakueeriti ka Moskva oblasti duuma hoone.

Moskva oblastis tuli pommiähvarduste tõttu 41-st koolimajast välja viia ligi 6000 inimest, samuti umbes 2000 inimest kaubanduskeskusest Mega Belaja Datša.

Alates 10. septembrist on Venemaad tabanud pommiähvarduste laviin ning julgeolekumeetmed on puudutanud sadu tuhandeid inimesi. Anonüümseid kõnesid on saanud koolid, suured kaubanduskeskused, hotellid, restoranid, lennu- ja raudteejaamad, kinod ning teised avalikud asutused. Kõigil juhtudel inimesed evakueeriti ohutsoonist, kuid mitte ükski ähvardus ei osutunud tõeks.

Venemaa eriteenistuse FSB juht Aleksandr Bortnikov teatas, et pommiähvardusi tegid neli Venemaa kodanikku, kes viibivad välismaal ning kellel on Venemaal kaasosalised.