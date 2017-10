Prantsusmaal vabastati viis terrorirünnaku kahtlusalust

Allikate andmetel puudusid tõendid isikute edasiseks kinnipidamiseks.

Ründajaga seotud neli meest ja üks naine võeti kinni teisipäeval.

Rünnakuga seoses on alustatud uurimist terrorismivastase võitluse seaduse alusel, kuid ründaja motiivid on endiselt ebaselged. Pole leitud tõendeid tema sidemetest sunniitliku äärmusrühmitusega Islamiriik (IS). Ründaja lasti pühapäeval pärast rünnakut maha.