Saudi Araabia tõrjus ÜRO kriitikat ja nimetas seda eksitavaks

ÜRO kandis Jeemenis võitleva Saudi Araabia juhitava koalitsiooni oma musta nimekirja 683 lapse tapmise või haavamise eest juba eelmisel aastal. Uudisteagentuur AFP teatas varem sel nädalal, et nende kätte sattunud raportivisandi kohaselt kavatsetakse sama teha ka sel aastal. ÜRO peasekretär Antonio Guterres otsustas lisada koalitsiooni iga-aastasesse häbinimekirja, kuid möönis, et see on rakendanud teatud meetmeid laste paremaks kaitsmiseks.

"Me lükkame tagasi selle ebatäpse ja eksitava informatsiooni ning raportis väljatoodud arvud," ütles Saudi Araabia suursaadik ÜRO juures Abdallah al-Mouallimi reedesel presikonverentsil.

Saadiku sõnul teeb koalitsioon kõikvõimaliku tsiviilohvrite vältimiseks.

Jeemenis valitseb ÜRO hinnangul maailma kõige rängem inimõigusolukord.

Šiiamässulised huthid hõivasid 2014. aasta septembris Saleh'le ustavate sõjaväelaste toel pealinnas riigi tähtsamad institutsioonid nagu valitsushooned ja sõjaväerajatised. 2015. aasta jaanuariks sunniti president Abedrabbo Mansour Hadi põgenema riigi suuruselt teise linna Adenisse, mille ta hiljem kuulutas ajutiseks pealinnaks. 2015. aasta märtsis sekkus sõjategevusse saudide juhitav koalitsioon eesmärgiga huthid tagasi lüüa ja Hadi võim taastada.

Sellest alates on ÜRO andmetel sõjas surma saanud üle 5000 tsiviilelaniku, vigastatute arv läheneb 9000-le.

Tõsise toidupuuduse all kannatab üle 17 miljoni jeemenlase ja aprillis puhkenud kooleraepideemia on nõudnud rohkem kui 2000 inimese elu.

Praeguseks on Jeemen poolitatud kaheks: huthide ja Saleh' vägede leer valitseb riigi põhjaosas, araabia koalitsiooni toel hoiavad valitsust toetavad väed enda käes lõunaosa, kus neil tuleb lisaks huthidele võidelda ja džihadistidega.