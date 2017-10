Kesk-Ameerikat räsiv torm on nõudnud vähemalt 26 inimese elu

Veel umbes 30 inimest on kadunud.

Torm võib põhja poole liikudes ning laupäeval Ühendriikide ja Mehhiko rannikule jõudes tugevneda orkaaniks.

Louisiana osariik ja New Orleansi linn valmistuvad nädalavahetusel saabuvaks tormiks, mis võib osutuda juba kolmandaks USA lõunaosa tabavaks orkaaniks vähem kui kahe kuu jooksul.

Costa Rica kuulutas välja eriolukorra, kui mudavoolud sulgesid teid ja jõed tõusid üle kallaste. Koolid, valitsusasutused, pangad ja paljud ärid on suletud.

Costa Rica ametnike teatel on surma saanud vähemalt üheksa inimest, nende seas neli kohalikku ja kaks noort nicaragualasest farmitöötajat. Veel vähemalt 15 inimest on jäänud kadunuks, ütles politsei.

Naaberriigis Nicaraguas on surma saanud 12 ja jäänud kadunuks seitse inimest, ütles asepresident Rosario Murillo neljapäeva õhtul riigimeedias.

Murillo ütles, et vähemalt 800 inimest on evakueeritud, ligi 600 majapidamist on üle ujutatud ning muust maailmast on tulvade tõttu ära lõigatud 14 kogukonda.

Hondurase ametnikud teatasid vähemalt kolmest hukkunust. El Salvadoris jättis tormis elu kaks inimest.