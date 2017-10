Lännen Media teatas esimesest rasedast mehest Soomes

Tulevane isa sündis naisena, kuid on teinud läbi soovahetusprotsessi ja saanud eelmisel aastal mehe isikutunnistuse. Ta otsustas peatada ajutiselt hormoonteraapia, et võiks oma abikaasaga lapse hankimist proovida.

Suvel alguse saanud rasedus on paari sõnul kulgenud hästi, kuid Soome tervishoiu infosüsteemid ei tunnista olukorda, kus mees on rase. Enim probleeme ongi olnud paberitööga nii haiglas kui sünnitusmajas, rääkisid nad Lännen Mediale.

Sotsiaaltöötaja Maarit Huuska sõnul ei saa olla 100 protsenti kindel, et tegemist on Soomes esimese raseda mehega, kuid see on väga tõenäoline.