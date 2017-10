Leiti Rootsi ajakirjaniku Kim Walli pea ja jalad

Taani politsei sukeldujad leidsid eile Öresundi koti Walli pea ja jalaosadega. Lisaks leiti kott ajakirjaniku riiete ja noaga, teatas Kopenhaageni politsei mõrvarühma juht Jens Møller. «Eile õhtul kinnitasid meie kriminalistid, et tegu on Kim Walli kehaosadega,» lisas Møller.

Kopenhaageni politsei mõrvarühma juht Jens Møller. Foto: SCANPIX DENMARK/REUTERS/Scanpix

Møller lisas, et nii nagu torsoga, oli Walli jalgade ja pea külge kinniatud metallitükke, et need veepinnale ei tõuseks. Koljul puudusid jäljed löögist või märgid muust vigastusest.

Walli käsi ei leitud.

30-aastane Wall jäi Kopenhaageni lahel kadunuks 10. augusti öösel. Viimati nähti teda elusana 46-aastase Taani leiutaja Peter Madseni ehitatud allveelaeval Kopenhaageni lahes. Kümme päeva hiljem leiti Kopenhaageni rannikult pea ja jäsemeteta naisekeha, DNA-analüüsiga selgus, et see oli Wall.

Walli kehalt leiti vähemalt 15 noahaava, kaasa arvatud rinnakorvilt ja suguelunditelt. Süüdistajad usuvad, et need on otseselt seotud tema surmaga.

Leiutaja väidab kindlameelselt, et ei mõrvanud Walli. Enda sõnul navigeeris ta 10. augusti õhtul allveelaeva Kopenhaageni sadamast välja. Seejärel olla ta roninud luugi kaudu värske õhu kätte. Ta hoidis enda kinnitusel ligi 70 kilo kaaluvat luuki üleval, et ka Wall välja pääseks.

Trepp olnud aga libe, Madsen kaotanud tasakaalu ning luugi pide libisenud tal käest. Wall olevat saanud luugilt löögi.