Briti turisti ootab Dubais mehe puutumise eest vangistus

Šotimaa keskosast pärit 27-aastane elektrik Jamie Harron võeti vahi alla avaliku korra eeskirjade rikkumise eest, kui ta joogi maha loksutamise nimel välja sirutatud käsi läks vastu teise mehe puusa. Organisatsiooni Detained in Dubai andmetel kaotas Harron peale seda oma töö.

Harron viibis väidetavalt viis päeva Al Barsha vanglas enne, kui konfiskeeriti tema pass ja ta kautsjoni vastu vabanes.

«On naeruväärne, et teda hoitakse siiani riigis kinni. See on järjekordne näide, et turistid on kinnipidamiste ja vahistamise suhtes siin väga haavatavad,» ütles organisatsiooni juht Radha Stirling.

«Rääkisin Jaimega (Harron), ta on suure surve all,» ütles Stirling. «Ta lootis homme kohtusse minna, aga istungi aeg muudeti tema ja ta advokaadi teadmata.»

Briti välisministeeriumi sõnul on nad Harroniga pidevas kontaktis tema vahistamisest saadik juulis.