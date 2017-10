Toorid nurjasid May troonilt tõukamise sepitsuse

Grant Shapps. Foto: Hannah McKay/PA Wire/PA Images/Scanpix

Nüüdseks endine tooride erakonna esimees Grant Shapps kavandas toetajaskonnaga parteijuhi ja peaministri May umbusaldamist, kuid viimasele ustavad parlamendiliikmed avaldasid tema plaani. Shappsi toetajaskond pole teada, kuid Mayle ustavate tooride sõnul ei suutnud ta pooltki nii palju allkirju (umbes 30) koguda kui peaministri umbusaldamiseks vaja on.

Shapps astus peale plaani paljastamist tagasi, kuid teda toetanud parlamendiliikmed ei näi soovivat temale järgneda ja on astunud May selja taha – seda hoolimata peaministri katastroofilisest kõnest tooride konverentsil Manchesteris.

Sepitsejad plaanisid peale allkirjade kogumist May jutule minna ja paluda tal vaikselt lahkuda.

May olukord on siiski ebakindel - temavastased sepitsused jätkuvad, Briti majandus on raskes olukorras ja Brexiti läbirääkimised jätkuvad järgmisel nädalal.

Üks endine minister ennustas, et Shappsi läbikukkumine kiirendab mõne tõsiseltvõetavama toori esiletõusmist, keda võib May kukutamisel edu saata.

May näib aga soovivat tooride tagatubades toimuva vaiba alla pühkida ja väidab, et nii Brexiti- läbirääkimistes kui ka sisepoliitikas on aset leidnud samm edasi. «Riik vajab nüüd tasakaalukat juhtkonda ja seda ma ka kogu oma valitsuse toetusega pakun,» ütles May Maidenheadis ajakirjanikele.