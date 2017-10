Zapad lõppes, aga Venemaa ja Valgevene dessantväelased jätkavad Pihkvas õppusi

Portaal infrompskov.ru kirjutab, et ligi 400 õhudessantväelast mõlemast riigist hüppasid transpordilennukist Il-76 800 meetri kõrguselt Pihkva oblastis asuvale Kislovo õppeplatsile.

Venemaa-Valgevene taktikalistele õppustele on kaasatud ühtekokku tuhatkond sõjaväelast ja enam kui 200 ühikut mõlema riigi lahingu- ja eritehnikat.

Õppuste põhifaas toimub 9.-11. oktoobrini Pihkva oblasti polügoonidel ja lennuväljal. Ühtlasi märgitakse, et tegemist on plaaniliste õppustega, mis on kooskõlastatud Valgevene ja Venemaa kaitseministeeriumi poolt.

Venemaa-Valgevene suurõppused Zapad-2017 toimusid 14.-20. septembrini mõlema riigi territooriumidel. Kuigi korraldajate teatel võttis neist osa 12 700 sõjaväelast, avaldas USA maavägede ülem Euroopas kindral Ben Hodges hiljuti arvamust, et sellest võttis osa umbes 40 000 sõjaväelast. Varem olid NATO eksperdid hinnanud osavõtjate arvuks koguni 100 000.