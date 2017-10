Las Vegase massimõrvari tüdruksõber: ta lihtsalt lamas voodis ja karjus

Juhtumiga tuttava endise FBI ametniku sõnul usuvad uurijad, et Paddockil oli vaimseid probleeme. «Ta tüdruksõber (Danley) kirjeldas, kuidas ta voodis lamades lihtsalt oigas ja karjus,» kirjeldas ametnik.

Paddockile kirjutati juunis välja ärevushäirete vastane ravim. Tema Renos asunud kodu lähedal kohvikus töötavad inimesed kirjeldasid, kuidas Paddockil oli tavaks oma tüdruksõpra avalikult alandada.

Samas ei usu uurijad, et tema vaimne olukord oli nii halb, et see ta taolise teoni viis.