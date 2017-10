Fotod: Venemaal protestisid Putini sünnipäeval tuhanded inimesed

Presidendiks järgmise aasta märtsis kandideerida lubanud 41-aastane Navalnõi kutsus üles meelt avaldama nii Moskva Puškini väljaku kogunemisel kui kümnetes teistes Venemaa linnades.

Enam kui tuhat inimest oli tulnud tänavaile, seda vaatamata halvale ilmale, ütlesid uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud. Politsei teatel kogunes meeleavaldajaid 700 ringis, seda koos ajakirjanikega.

Väiksearvulisemad kogunemised leidsid aset mitmel pool mujal Venemaal.

Teadaolevalt pidas politsei kinni 80 inimest 21 erinevas linnas, kaasa arvatud Venemaa eksklaavis Kaliningradis, Musta mere kuurortlinnas Sotšis ja Kaug-Idas Južno-Sahhalinskis, teatas poliitiliselt motiveeritud kinnipidamisi jälgiv ühendus OVD-Info.

Moskva meeleavaldusel skandeeris valdavalt noortest koosnenud rahvamass loosungeid nagu «Palju õnne sünnipäevaks!» ja «Venemaa ilma Putinita». Paljudel protestijatel oli käes põhiseadus ning riigilipud, neile avaldasid AFP ajakirjanike sõnul toetust paljud mööduvad autod signaaliga.

Demonstrandid kogunesid kesklinnas, eirates ühtlasi suurkogunemiste keeldu Moskva südames.

Sajad politseinikud, neist osa märulivarustuses ja koertega, takistasid tänavail inimeste Punasele väljakule lähenemist.

Navalnõi ise ei saa protestidest osa võtta, sest ta mõisteti varem sel nädalal 20 päevaks vangi süüdistatuna korduvates seadusrikkumistes avalike kogunemiste korraldamisel.

Moskva meeleavaldusest osa võtnud 20-aastane tudeng Svetlana Kisseljova ütles, et ta ei ole küll Navalnõi toetaja, ent ühines meeleavaldusega poliitiliselt võrdsete võimalustega kandideerimise nõudmiseks.

«Oluline on valikuvõimalus, opositsiooni olemasolu,» ütles ta AFP-le. «Arvan, et ta oleks igal juhul parem kui Putin. Ma ei ole Putiniga rahul.»

Ettevõtjast 43-aastane Orest Tšertšessov, kes enda sõnul ei ole Navalnõi toetaja, ütles, et soovib näha ausaid valimisi.

«Venemaal on inimesi, kes mõtlevad teisiti, nii nagu neid oli ka Natsi-Saksamaal,» ütles ta. «Ma usun, et tal on õigus kandideerida valimistel.»

Aastast 1999 Venemaad nii presidendi kui peaministrina valitsenud Putin sai laupäeval 65-aastaseks, mis on Venemaa ametnike ametlik pensionilemineku iga, millele ka paljud protestijad viitasid.

Eelmisel nädalal ütles Putin, et ei ole veel otsustanud, kas kandideerib veel üheks kuue aasta pikkuseks ametiajaks. Kuid ekspertide hinnangul on tõenäosus, et ta siiski kandideerib ja ka võidab valimised, väga suur.

Navalnõi kampaaniameeskond on avaldanud rea videopöördumisi, milles mõjukad avaliku elu tegelased kutsuvad venemaalasi tänavaile tulema.

Üks sellise sõnumi, ja sedapuhku haruldaselt jõulise pöördumise, tegi Venemaa tänapäeva ilmselt tunnustatuim filmilavastaja Andrei Zvjagintsev, kes kritiseeris Putinit teravalt Navalnõi vastu erinevate meetmete kasutamise eest.

Tema sõnul on venelastel valimisurnide ees vaid üks valik, mille kohaselt palutakse neil valida kandidaat ühe seast.

Suurbritannias elav miljardärist suurettevõtja Jevgeni Tšitšvarkin ütles, et «meid ootab ees gulag ilma poliitilise konkurentsita».

Navalnõi üleskutsele tulla Venemaal tänavatele sanktsioneerimata meeleavaldustele märtsis ja juunis, vastasid kümned tuhanded inimesed, neist enamik kooliõpilased ja tudengid. Navalnõi peeti kinni siis, ilma et ta oleks protestidele ise jõudnud, saades kohtult vastavalt 15 ja 25 päeva vangistust.

Kreml teatas varem päeval, et Putinile on paljude õnnitluste hulgas edastanud oma tervitused ka 11 riigipead.