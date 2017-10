Ühendriikides peeti vägistamiskahtlusega kinni räppmuusik Nelly

Nelly ehk õige nimega Cornell Iral Haynes Jr. võeti kinni kell 04.37 kohaliku aja järgi.

Auburni politsei eestkõneleja Steve Stockeri sõnul helistas naine hädanumbrile 911 ja teatas seksuaalrünnakust. Nelly oli enne seda andnud kontserdi Auburni lähedal.

Muusiku advokaat kinnitas, et mees lükkas süüdistused tagasi.

Nelly on võitnud kolm muusikaauhinda Grammy ja kandideerinud 12 korral. Muusiku vast tuntumad palad on "Hot in Herre" ja "Dilemma".