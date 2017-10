USA presidendi sõnul on Põhja-Korea alati rikkunud kõiki lepinguid

"USA presidendid ja nende administratsioonid on pidanud Põhja-Koreaga läbirääkimisi 25 aastat, sõlmitud on lepinguid ja makstud tohutuid summasid. See ei ole kuidagi toiminud ja kõiki lepinguid on rikutud juba enne, kui tint nendel kuivanud. USA läbirääkijaid on lollitatud. Kahju, kuid toimib vaid üks asi," kirjutas Trump salapäraselt.

Tegemist oli siiski suhteliselt leebe arvamusavaldusega, kui arvestada varasemat vihast sõnasõda.

USA president Donald Trump ütles muu hulgas septembris ÜRO Peaassambleel, et USA peab Põhja-Korea "täielikult hävitama", kui Washingtoni sunnitakse kaitsma kas iseend või oma liitlasriike. Põhja-Korea liider Kim Jong-un hoiatas seepeale, et Trumpil tuleb maksta oma sõnade eest kallist hinda.

Vene seadusandja ütles reedel, et temale ja teistele äsja Pyongyangi külastanud kolleegidele näidati arvutusi, mille kohaselt võivad Põhja-Korea raketid küündida USA läänerannikuni. Liberaaldemokraatlikku Parteisse kuuluva Anton Morozovi sõnul valmistub Põhja-Korea lähemal ajal katsetama kaugmaaraketti.